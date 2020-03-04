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  • Ofnews: полиция заставляет болельщиков ЦСКА и «Спартака» подписывать «опросные листы»

Ofnews: полиция заставляет болельщиков ЦСКА и «Спартака» подписывать «опросные листы»

4 марта 2020, 18:40
12

Сотрудники полиции принуждают болельщиков ЦСКА и «Спартака» подписывать предостережение «о недопустимости нарушения закона», сообщает телеграм-канал Ofnews.

«Выцепляют болельщиков на цветах и добровольно-принудительно заставляют их заполнять и подписывать такие бумажки. Происходит это на станциях рядом со стадионом «Спартака». Докапываются в основном до молодых людей (даже до несовершеннолетних)», – говорится в сообщении.

Канал также опубликовал фото с «опросным листом», который дают сотрудники полиции фанатам.

  • «Спартак» примет ЦСКА сегодня, 4 марта. Матч начнется в 19:30 мск.

Источник: телеграм-канал Ofnews

Ofnews - сообщество, специализирующееся на новостях околофутбола в России. Аудитория в телеграме - 47 тыс. подписчиков.

Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
Комментарии (12)
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vka1970
1583337027
Тю, в стране где конституцию меняют как перчатки и православие вводят в конституцию, такие вопросы должны интересовать меньше всего.
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Rus9I
1583337111
У нас тут есть юристы? Это вообще законно?) Что за бред?!)
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FCZenit is Ivanovo
1583337132
вообще оху е - ли что?
Ответить
portero
1583337138
Ну приказ чей выполняют? Они же всё что угодно исполнят, дубиной, газом, подкинуть...
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Серёга Краснодарский
1583338222
а что завыли? как они достали со своим матом и взрывпакетами во время игры. давно пора брать за задницу таких болел. нет Извините они не болелы а бандиты.
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jet andy
1583339377
1312
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vka1970
1583346215
Нам тут рассказывают по телику, что на футбол всё больше ходят люди с семьми.Ага.После таких опросов семейных пар на футболе явно прибавится..))
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aaaaahhhh
1583351524
а это случайно не бюллетени о новой Конституции?:)))))
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zigbert
1583407809
Чего только не придумают. Отпугивают народ со стадионов.
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