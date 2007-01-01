Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    2 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    3 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова

    Ofnews: полиция заставляет болельщиков ЦСКА и «Спартака» подписывать «опросные листы»

    Сотрудники полиции принуждают болельщиков ЦСКА и «Спартака» подписывать предостережение «о недопустимости нарушения закона», сообщает телеграм-канал Ofnews.

    «Выцепляют болельщиков на цветах и добровольно-принудительно заставляют их заполнять и подписывать такие бумажки. Происходит это на станциях рядом со стадионом «Спартака». Докапываются в основном до молодых людей (даже до несовершеннолетних)», – говорится в сообщении.

    Канал также опубликовал фото с «опросным листом», который дают сотрудники полиции фанатам.

    • «Спартак» примет ЦСКА сегодня, 4 марта. Матч начнется в 19:30 мск.

    Источник: телеграм-канал Ofnews

    Ofnews - сообщество, специализирующееся на новостях околофутбола в России. Аудитория в телеграме - 47 тыс. подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:40
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1501

      neim 15 минут назад

      Как бы подобные листы, но с подписями этих болельщиков, потом не оказались в урнах при голосовании к поправкам в конституцию. Махинаторы хреновы проделывают это очень ловко.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +541

      jet andy 57 минут назад

      1312

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1882

      Литейный4 1 час назад

      Свиней надо тщатильней обыскивать. Они законодатели моды по проносу файеров в дупле. Гыгыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      Серёга Краснодарский 1 час назад

      а что завыли? как они достали со своим матом и взрывпакетами во время игры. давно пора брать за задницу таких болел. нет Извините они не болелы а бандиты.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1062

      IVANRUS777 > Серёга Краснодарский 1 час назад

      Кто "ОНИ"??? Все болельщики посещающие стадион? Тебе ясно вроде написали "Докапываются в основном до молодых людей (даже до несовершеннолетних)"-это значит до всех подряд и даже просто до детей, которые пошли на стадион! Конечно, таким невежам нечего что то объяснять, но называть обычных людей и детей "бандитами" это уже слишком!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4476

      GoldPlayFIFARus9 > Серёга Краснодарский 50 минут назад

      Атмосфера на домашке Бока Хуниорс. Тот самый момент, когда полиция снимает сектор не с целью выцепить после матча пиротехников, а с целью показать семье и друзьям как круто на стадионе.
      Очень волнуюсь за местных любителей футбола. Как они там ходят на матчи с семьями? Не задыхаются ли от пиротехники? Не слишком ли им там шумно? А то у нас в России Кузьма только и делает, что ноет. Видать попутала театр с футболом
      https://www.youtube.com/watch?v=A66ZI7-LF7Q

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1333

      alarm 1 час назад

      хоть и стыдно за спартак, но это уже перебор

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37849

      portero 1 час назад

      Ну приказ чей выполняют? Они же всё что угодно исполнят, дубиной, газом, подкинуть...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +541

      FCZenit is Ivanovo 1 час назад

      вообще оху е - ли что?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Rus9I 1 час назад

      У нас тут есть юристы?
      Это вообще законно?)
      Что за бред?!)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37849

      portero > Rus9I 1 час назад

      Это профилактическая работа, обязали их это делать, вот план выполняют.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12104

      vka1970 1 час назад

      Тю, в стране где конституцию меняют как перчатки и православие вводят в конституцию, такие вопросы должны интересовать меньше всего.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75004
    #5
    insider_retro
    66022
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru