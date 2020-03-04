Ofnews: полиция заставляет болельщиков ЦСКА и «Спартака» подписывать «опросные листы»

Сотрудники полиции принуждают болельщиков ЦСКА и «Спартака» подписывать предостережение «о недопустимости нарушения закона», сообщает телеграм-канал Ofnews.
«Выцепляют болельщиков на цветах и добровольно-принудительно заставляют их заполнять и подписывать такие бумажки. Происходит это на станциях рядом со стадионом «Спартака». Докапываются в основном до молодых людей (даже до несовершеннолетних)», – говорится в сообщении.
Канал также опубликовал фото с «опросным листом», который дают сотрудники полиции фанатам.
- «Спартак» примет ЦСКА сегодня, 4 марта. Матч начнется в 19:30 мск.
Источник: телеграм-канал Ofnews
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