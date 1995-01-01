Коллина встретился с Кашшаи в Москве

встреча проходила в недрах тарасовки, либо сразу в доме фердуна
Бывший футбольный рефери ФИФА и глава судейского комитета УЕФА Пьерлуиджи Коллина во время визита в Россию встретился с главой департамента судейства РФС Виктором Кашшаи и главой судейского комитета РФС Ашотом Хачатурянцом.
Коллина прибыл в Мосвку в рамках проекта «Академия Футбола» – серии бесед и лекций с прямыми трансляциями.
Коллина: «VAR – это ребенок, который только научился ходить»
Ашот Хачатурянц и Пьерлуиджи Коллина познакомились в Москве. На встрече был и Виктор Кашшаи. pic.twitter.com/9O3knWUFvm— РФС (@rfsruofficial) 4 марта 2020 г.