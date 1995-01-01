Коллина встретился с Кашшаи в Москве

Бывший футбольный рефери ФИФА и глава судейского комитета УЕФА Пьерлуиджи Коллина во время визита в Россию встретился с главой департамента судейства РФС Виктором Кашшаи и главой судейского комитета РФС Ашотом Хачатурянцом.

Коллина прибыл в Мосвку в рамках проекта «Академия Футбола» – серии бесед и лекций с прямыми трансляциями.

Коллина: «VAR – это ребенок, который только научился ходить»