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    Коллина встретился с Кашшаи в Москве

    Бывший футбольный рефери ФИФА и глава судейского комитета УЕФА Пьерлуиджи Коллина во время визита в Россию встретился с главой департамента судейства РФС Виктором Кашшаи и главой судейского комитета РФС Ашотом Хачатурянцом.

    Коллина прибыл в Мосвку в рамках проекта «Академия Футбола» – серии бесед и лекций с прямыми трансляциями.

    Коллина: «VAR – это ребенок, который только научился ходить»

    Источник: твиттер РФС

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1313

      alarm 1 час назад

      встреча проходила в недрах тарасовки, либо сразу в доме фердуна

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      Рейтинг: +2059

      absent32 1 час назад

      волосатый, лысый и Кашшаи)))

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