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    Коллина: «VAR – это ребенок, который только научился ходить»

    Бывший футбольный рефери FIFA и глава судейского комитета УЕФА Пьерлуиджи Коллина во время визита в Россию высказался о внедрении системы VAR.

    «Хочу напомнить вам, что мы пока говорим об очень новом предмете. VAR – это ребенок, который только научился ходить.

    Впервые я участвовал в совещании по поводу VAR в ноябре 2014 года в Белфасте. И за пять лет мы дошли от ничего до технологии, которая применяется в более чем 36 крупных футбольных турнирах.

    Мы говорим о том, что, безусловно, хорошо работает, но все еще новое и нуждается в совершенствовании, чтобы быть понятым и принятым людьми.

    Уже через пять лет эти проблемы не будут актуальны, потому что технологии скакнут вперед. В баскетболе и волейболе есть перерывы на 5-6 минут, и все к этому привыкли.

    А в футболе пока что есть привычка к высокому темпу. Нам нужно, с одной стороны, учиться работать быстрее, с другой – привыкать к новому», – рассказал Коллина.

    • Коллина обслуживал олимпийский финал в Атланте-96, ЧМ-1998, финал Лиги чемпионов УЕФА-1999, Евро-2000, финал ЧМ-2002 и Евро-2004.

    Источник: Sports.ru

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