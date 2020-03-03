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Коллина: «VAR – это ребенок, который только научился ходить»

3 марта 2020, 09:37
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Бывший футбольный рефери ФИФА и глава судейского комитета УЕФА Пьерлуиджи Коллина во время визита в Россию высказался о внедрении системы VAR.

«Хочу напомнить вам, что мы пока говорим об очень новом предмете. VAR – это ребенок, который только научился ходить.

Впервые я участвовал в совещании по поводу VAR в ноябре 2014 года в Белфасте. И за пять лет мы дошли от ничего до технологии, которая применяется в более чем 36 крупных футбольных турнирах.

Мы говорим о том, что, безусловно, хорошо работает, но все еще новое и нуждается в совершенствовании, чтобы быть понятым и принятым людьми.

Уже через пять лет эти проблемы не будут актуальны, потому что технологии скакнут вперед. В баскетболе и волейболе есть перерывы на 5-6 минут, и все к этому привыкли.

А в футболе пока что есть привычка к высокому темпу. Нам нужно, с одной стороны, учиться работать быстрее, с другой – привыкать к новому», – рассказал Коллина.

  • Коллина обслуживал олимпийский финал в Атланте-96, ЧМ-1998, финал Лиги чемпионов УЕФА-1999, Евро-2000, финал ЧМ-2002 и Евро-2004.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига
Комментарии (2)
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general.lizyukov
1583242606
а ты ещё вспомни хоккей, где эти перерывы на просмотр повторов норма, а там темп намного выше
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алдан2014
1583248842
У var слишком много врагов из судейского корпуса.Судьи будут всячески мешать новым технологиям.Им ведь невыгодно
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