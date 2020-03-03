Коллина: «VAR – это ребенок, который только научился ходить»

Бывший футбольный рефери ФИФА и глава судейского комитета УЕФА Пьерлуиджи Коллина во время визита в Россию высказался о внедрении системы VAR.

«Хочу напомнить вам, что мы пока говорим об очень новом предмете. VAR – это ребенок, который только научился ходить.

Впервые я участвовал в совещании по поводу VAR в ноябре 2014 года в Белфасте. И за пять лет мы дошли от ничего до технологии, которая применяется в более чем 36 крупных футбольных турнирах.

Мы говорим о том, что, безусловно, хорошо работает, но все еще новое и нуждается в совершенствовании, чтобы быть понятым и принятым людьми.

Уже через пять лет эти проблемы не будут актуальны, потому что технологии скакнут вперед. В баскетболе и волейболе есть перерывы на 5-6 минут, и все к этому привыкли.

А в футболе пока что есть привычка к высокому темпу. Нам нужно, с одной стороны, учиться работать быстрее, с другой – привыкать к новому», – рассказал Коллина.