Федотов: «Появление Кокорина добавит «Сочи» заряда бодрости и энергии на остаток сезона»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал, как появление форварда Александра Кокорина повлияет на команду.
«Александр Кокорин обладает хорошими качествами. Как человеческими, так и футбольными. Несомненно, большая удача, что Кокорин появился у нас. Это добавит нам заряда бодрости и энергии на остаток сезона», – приводит слова Федотова твиттер клуба.
- Кокорин забил гол в первом официальном матче за «Сочи».
- Команда проиграла тульскому «Арсеналу» (1:2) в 20-м туре РПЛ.
- «Сочи» располагается на последнем, 16-м месте в чемпионате.
Источник: твиттер «Сочи»