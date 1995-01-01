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    Федотов: «Появление Кокорина добавит «Сочи» заряда бодрости и энергии на остаток сезона»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал, как появление форварда Александра Кокорина повлияет на команду.

    «Александр Кокорин обладает хорошими качествами. Как человеческими, так и футбольными. Несомненно, большая удача, что Кокорин появился у нас. Это добавит нам заряда бодрости и энергии на остаток сезона», – приводит слова Федотова твиттер клуба.

    • Кокорин забил гол в первом официальном матче за «Сочи».
    • Команда проиграла тульскому «Арсеналу» (1:2) в 20-м туре РПЛ.
    • «Сочи» располагается на последнем, 16-м месте в чемпионате.

    Источник: твиттер «Сочи»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1812

      Литейный4 9 минут назад

      Вот посмеемся, когда Сочи размажут аутсайдера Спартак. Гыгыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10090

      vladimir-7 19 минут назад

      Кокорин добавит Сочи заряда бодрости и энергии для будущих игр в ФНЛ

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