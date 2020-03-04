Федотов: «Появление Кокорина добавит «Сочи» заряда бодрости и энергии на остаток сезона»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал, как появление форварда Александра Кокорина повлияет на команду.

«Александр Кокорин обладает хорошими качествами. Как человеческими, так и футбольными. Несомненно, большая удача, что Кокорин появился у нас. Это добавит нам заряда бодрости и энергии на остаток сезона», – приводит слова Федотова твиттер клуба.