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  • Федотов: «Появление Кокорина добавит «Сочи» заряда бодрости и энергии на остаток сезона»

Федотов: «Появление Кокорина добавит «Сочи» заряда бодрости и энергии на остаток сезона»

4 марта 2020, 12:24
3

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал, как появление форварда Александра Кокорина повлияет на команду.

«Александр Кокорин обладает хорошими качествами. Как человеческими, так и футбольными. Несомненно, большая удача, что Кокорин появился у нас. Это добавит нам заряда бодрости и энергии на остаток сезона», – приводит слова Федотова твиттер клуба.

  • Кокорин забил гол в первом официальном матче за «Сочи».
  • Команда проиграла тульскому «Арсеналу» (1:2) в 20-м туре РПЛ.
  • «Сочи» располагается на последнем, 16-м месте в чемпионате.

Источник: твиттер «Сочи»
Россия. Премьер-лига Сочи Кокорин Александр Федотов Владимир
Комментарии (3)
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vladimir-7
1583316135
Кокорин добавит Сочи заряда бодрости и энергии для будущих игр в ФНЛ
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Sterh
1583318720
А еще узнаете ответ на важный вопрос про два стула...
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Hektor 84
1583351692
Особенно человеческими!!! Это когда стулом чинушу, и толпой водителя окучивали?
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