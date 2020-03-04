Баркли: «У меня всегда была мечта забить «Ливерпулю», ведь я фанат «Эвертона»

Полузащитник «Челси» Росс Баркли прокомментировал победу лондонцев над «Ливерпулем» (2:0) в 1/8 финала Кубка Англии.

«Это было потрясающе! Роскошный результат. Сегодня мы должны были показать свой лучший уровень после двух матчей, в которых нам не удалось выиграть.

У меня всегда была мечта забить «Ливерпулю», ведь я фанат «Эвертона».

Билли Гилмур? В полном порядке, но это не стало откровением, потому что он демонстрирует мастерство и на тренировках», – сказал Баркли.