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  • Баркли: «У меня всегда была мечта забить «Ливерпулю», ведь я фанат «Эвертона»

Баркли: «У меня всегда была мечта забить «Ливерпулю», ведь я фанат «Эвертона»

4 марта 2020, 06:46

Полузащитник «Челси» Росс Баркли прокомментировал победу лондонцев над «Ливерпулем» (2:0) в 1/8 финала Кубка Англии.

«Это было потрясающе! Роскошный результат. Сегодня мы должны были показать свой лучший уровень после двух матчей, в которых нам не удалось выиграть.

У меня всегда была мечта забить «Ливерпулю», ведь я фанат «Эвертона».

Билли Гилмур? В полном порядке, но это не стало откровением, потому что он демонстрирует мастерство и на тренировках», – сказал Баркли.

  • В последних двух матчах до кубковой игры «Челси» не смог победить – поражение от «Баварии» в Лиге чемпионов и ничья с «Борнмутом» в АПЛ.
  • Баркли родился в Ливерпуле и с 2005-го по 2018 год выступал в составе «Эвертона».

Источник: BBC
Англия. Кубок Челси Ливерпуль Эвертон Баркли Росс
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