Баркли: «У меня всегда была мечта забить «Ливерпулю», ведь я фанат «Эвертона»

Полузащитник «Челси» Росс Баркли прокомментировал победу лондонцев над «Ливерпулем» (2:0) в 1/8 финала Кубка Англии.
«Это было потрясающе! Роскошный результат. Сегодня мы должны были показать свой лучший уровень после двух матчей, в которых нам не удалось выиграть.
У меня всегда была мечта забить «Ливерпулю», ведь я фанат «Эвертона».
Билли Гилмур? В полном порядке, но это не стало откровением, потому что он демонстрирует мастерство и на тренировках», – сказал Баркли.
- В последних двух матчах до кубковой игры «Челси» не смог победить – поражение от «Баварии» в Лиге чемпионов и ничья с «Борнмутом» в АПЛ.
- Баркли родился в Ливерпуле и с 2005-го по 2018 год выступал в составе «Эвертона».
Источник: BBC