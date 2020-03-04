Головин – о соперниках сборной России в Лиге наций: «Очень ровная группа, постараемся порадовать болельщиков»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги наций.

Россияне получили в соперники Сербию, Турцию и Венгрию.

Групповая стадия турнира пройдет с 3 сентября по 17 ноября 2020 года.

«Очень ровная группа. Каждый соперник по-своему интересен. Будем играть и постараемся порадовать болельщиков, чья поддержка будет важна для нас во всех матчах», – сказал Головин.

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