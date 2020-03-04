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  • Головин – о соперниках сборной России в Лиге наций: «Очень ровная группа, постараемся порадовать болельщиков»

Головин – о соперниках сборной России в Лиге наций: «Очень ровная группа, постараемся порадовать болельщиков»

4 марта 2020, 01:17
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Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги наций.

  • Россияне получили в соперники Сербию, Турцию и Венгрию.
  • Групповая стадия турнира пройдет с 3 сентября по 17 ноября 2020 года.

«Очень ровная группа. Каждый соперник по-своему интересен. Будем играть и постараемся порадовать болельщиков, чья поддержка будет важна для нас во всех матчах», – сказал Головин.

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Источник: «Чемпионат»
Россия Монако Головин Александр
Комментарии (2)
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Бухбух
1583309651
Подобные фразы звучали в прошлом году после жеребьевки ЛЧ с участием Зенита ...
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Plyash
1583314935
Головину я верю,он боец и на поле это доказывает.Верю Черышеву,Фернандесу,таких футболистов по пальцам пересчитать.Кого-то не назвал,конечно.но всё равно этого мало.
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