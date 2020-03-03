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РПЛ лишила иностранцев бесплатного просмотра матчей лиги на ютубе

3 марта 2020, 15:34
8

РПЛ запустила сервис платной подписки на прямые трансляции матчей российского чемпионата в ютубе.

Подписка на все матчи весенней части сезона-2019/20 будет доступна за пределами России и СНГ в странах, на территории которых видеохостинг активировал модель «Cпонсорство», сообщает пресс-служба РПЛ.

Сервис платной подписки на матчи РПЛ состоит из двух уровней: на базовом уровне доступны две трансляции матчей в туре с английским комментарием за 2,99 доллара в месяц, на расширенном уровне – все матчи с русским комментарием, а также два с английским (4,99 доллара в месяц).

«Мы верим, что проект с Google – это возможность охватить наших болельщиков, живущих за пределами России, а также расширить уже существующую базу поклонников по всему миру», – прокомментировал нововведение директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин.

«Весь прошлый год мы наблюдали растущий интерес к матчам РПЛ на YouTube. Собирали отзывы пользователей, анализировали данные. В этом году мы хотим сделать шаг вперед, улучшив качество продукта», – заявил руководитель Digital-проектов РПЛ Леонид Шлыков.

Отмечается, что обзоры всех матчей останутся доступны для всех зрителей за пределами России.

  • Летом 2019 года РПЛ начала бесплатно транслировать матчи лиги для иностранцев на ютуб-канале Russian Premier Liga.
  • Основную аудиторию канала составляли русскоязычные пользователи.
  • Трансляции можно было смотреть на территории России с использованием VPN-расширений.

Источник: сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига
Комментарии (8)
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За_чистый_футбол
1583239324
чего смотреть-то...
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zagrizlik
1583242905
поифк...кто не хотел смотреть эту пародию на футбол тот и не смотрит. а кто не хотел платить тот и не будет, ace stream вроде не закрылся )))
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lek!
1583243400
РПЛ в России не смотрят , не думаю что за приделами к нему есть такой интерес .
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Олег1204
1583256881
Бесплатно нам только реклама лохртронов от ютуба
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Hektor 84
1583262416
А они что РПЛ смотрят?
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Владислав Vlad
1583280652
Весь прошлый год мы наблюдали растущий интерес к матчам РПЛ на YouTube. ------------------------------------------------------------- Так на ютубе в прошлом году и транслировали "пираты". Теперь транслируют в других местах. А вы идиоты решили, что бабла срубите? Хрен вам на воротник. Как смотрели безплатно - так и будем смотреть.
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Рубинище
1583311359
Да кому в Европе нужен РПЛ, тем более платный. в России то платить за такое гумно почти ни кто не хочет.
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zigbert
1583327701
Большого ажиотажа этот ресурс не вызовет.
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