РПЛ лишила иностранцев бесплатного просмотра матчей лиги на ютубе

РПЛ запустила сервис платной подписки на прямые трансляции матчей российского чемпионата в ютубе.

Подписка на все матчи весенней части сезона-2019/20 будет доступна за пределами России и СНГ в странах, на территории которых видеохостинг активировал модель «Cпонсорство», сообщает пресс-служба РПЛ.

Сервис платной подписки на матчи РПЛ состоит из двух уровней: на базовом уровне доступны две трансляции матчей в туре с английским комментарием за 2,99 доллара в месяц, на расширенном уровне – все матчи с русским комментарием, а также два с английским (4,99 доллара в месяц).

«Мы верим, что проект с Google – это возможность охватить наших болельщиков, живущих за пределами России, а также расширить уже существующую базу поклонников по всему миру», – прокомментировал нововведение директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин.

«Весь прошлый год мы наблюдали растущий интерес к матчам РПЛ на YouTube. Собирали отзывы пользователей, анализировали данные. В этом году мы хотим сделать шаг вперед, улучшив качество продукта», – заявил руководитель Digital-проектов РПЛ Леонид Шлыков.

Отмечается, что обзоры всех матчей останутся доступны для всех зрителей за пределами России.