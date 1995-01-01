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    РПЛ лишила иностранцев бесплатного просмотра матчей лиги на ютубе

    РПЛ запустила сервис платной подписки на прямые трансляции матчей российского чемпионата в ютубе.

    Подписка на все матчи весенней части сезона-2019/20 будет доступна за пределами России и СНГ в странах, на территории которых видеохостинг активировал модель «Cпонсорство», сообщает пресс-служба РПЛ.

    Сервис платной подписки на матчи РПЛ состоит из двух уровней: на базовом уровне доступны две трансляции матчей в туре с английским комментарием за 2,99 доллара в месяц, на расширенном уровне – все матчи с русским комментарием, а также два с английским (4,99 доллара в месяц).

    «Мы верим, что проект с Google – это возможность охватить наших болельщиков, живущих за пределами России, а также расширить уже существующую базу поклонников по всему миру», – прокомментировал нововведение директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин.

    «Весь прошлый год мы наблюдали растущий интерес к матчам РПЛ на YouTube. Собирали отзывы пользователей, анализировали данные. В этом году мы хотим сделать шаг вперед, улучшив качество продукта», – заявил руководитель Digital-проектов РПЛ Леонид Шлыков.

    Отмечается, что обзоры всех матчей останутся доступны для всех зрителей за пределами России.

    • Летом 2019 года РПЛ начала бесплатно транслировать матчи лиги для иностранцев на ютуб-канале Russian Premier Liga.
    • Основную аудиторию канала составляли русскоязычные пользователи.
    • Трансляции можно было смотреть на территории России с использованием VPN-расширений.

    Источник: сайт РПЛ

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1233

      lek! 28 минут назад

      РПЛ в России не смотрят , не думаю что за приделами к нему есть такой интерес .

      0
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      Рейтинг: +1005

      zagrizlik 37 минут назад

      поифк...кто не хотел смотреть эту пародию на футбол тот и не смотрит. а кто не хотел платить тот и не будет, ace stream вроде не закрылся )))

      0
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      Рейтинг: +68

      За_чистый_футбол 1 час назад

      чего смотреть-то...

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