РПЛ лишила иностранцев бесплатного просмотра матчей лиги на ютубе

РПЛ в России не смотрят , не думаю что за приделами к нему есть такой интерес .
РПЛ запустила сервис платной подписки на прямые трансляции матчей российского чемпионата в ютубе.
Подписка на все матчи весенней части сезона-2019/20 будет доступна за пределами России и СНГ в странах, на территории которых видеохостинг активировал модель «Cпонсорство», сообщает пресс-служба РПЛ.
Сервис платной подписки на матчи РПЛ состоит из двух уровней: на базовом уровне доступны две трансляции матчей в туре с английским комментарием за 2,99 доллара в месяц, на расширенном уровне – все матчи с русским комментарием, а также два с английским (4,99 доллара в месяц).
«Мы верим, что проект с Google – это возможность охватить наших болельщиков, живущих за пределами России, а также расширить уже существующую базу поклонников по всему миру», – прокомментировал нововведение директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин.
«Весь прошлый год мы наблюдали растущий интерес к матчам РПЛ на YouTube. Собирали отзывы пользователей, анализировали данные. В этом году мы хотим сделать шаг вперед, улучшив качество продукта», – заявил руководитель Digital-проектов РПЛ Леонид Шлыков.
Отмечается, что обзоры всех матчей останутся доступны для всех зрителей за пределами России.
- Летом 2019 года РПЛ начала бесплатно транслировать матчи лиги для иностранцев на ютуб-канале Russian Premier Liga.
- Основную аудиторию канала составляли русскоязычные пользователи.
- Трансляции можно было смотреть на территории России с использованием VPN-расширений.