Скопинцев – о поражении от «Спартака»: «Особых моментов у соперника не было, все решило индивидуальное мастерство его игрока»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев подвел итог дерби в рамках 20-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2). Хозяева пропустили по голу в каждом из таймов.

«Команда выполняла установку тренера. Мы бились, каждый за каждого, за «Динамо». Понимали, что это дерби. С каждой минутой время уходило, было все сложнее отыграться, но мы старались, лезли вперед, попадали в каркас ворот. Где-то упускали нападающих соперника, и в первом тайме все решило индивидуальное мастерство атакующего игрока «Спартака».

Особых моментов у них не было, за исключением двух забитых мячей. Очень обидно, что расстроили трибуны. Это вдвойне болезненный удар – проиграть «Спартаку» дома. Есть переживания. Но мы сильны духом, так что будем отыгрываться в следующих матчах», – сказал Скопинцев.