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  • Скопинцев – о поражении от «Спартака»: «Особых моментов у соперника не было, все решило индивидуальное мастерство его игрока»

Скопинцев – о поражении от «Спартака»: «Особых моментов у соперника не было, все решило индивидуальное мастерство его игрока»

1 марта 2020, 13:44
21

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев подвел итог дерби в рамках 20-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2). Хозяева пропустили по голу в каждом из таймов.

«Команда выполняла установку тренера. Мы бились, каждый за каждого, за «Динамо». Понимали, что это дерби. С каждой минутой время уходило, было все сложнее отыграться, но мы старались, лезли вперед, попадали в каркас ворот. Где-то упускали нападающих соперника, и в первом тайме все решило индивидуальное мастерство атакующего игрока «Спартака».

Особых моментов у них не было, за исключением двух забитых мячей. Очень обидно, что расстроили трибуны. Это вдвойне болезненный удар – проиграть «Спартаку» дома. Есть переживания. Но мы сильны духом, так что будем отыгрываться в следующих матчах», – сказал Скопинцев.

Источник: ютуб-канал «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Скопинцев Дмитрий
Комментарии (21)
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Владислав Vlad
1583062132
Когда наших футболистов научат говорить по-русски??? ----------------------------------------- Особых моментов у них не было, за исключением двух забитых мячей. Так-то меня не били, разве-что нос сломан и ребро.)))) --------------------------------------------- Очень обидно, что расстроили трибуны. А вы для трибун играли или для зрителей? Научитесь уже правильно разговаривать. ------------------------------------------ Но мы сильны духом, так что будем отыгрываться в следующих матчах Вы в карты, что ли играли? Как вы хотите отыгрываться? Короче говоря - в школу, ну уроки литературы и читать, читать, читать.....
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JTherry
1583063254
Особых моментов у них не было, за исключением двух забитых мячей... футбол, Дима, такая игра, где выигрывают, используя ошибки соперника, и если бы Спартак использовал все "особые моменты", то быть бы разгрому)) физкульт-привет!
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Hektor 84
1583064390
Ну да ну да! Ты наверно на фланге всю игру проспал! Раз моментов не видел. Сначала кричали покажем кто в доме хозяин, а теперь отмазки лепят.
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Aston
1583064477
Такое ощущение,Что он вообще не видел картины того,что происходило на поле
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derrik2000
1583067402
Матч действительно был, равно как и остальные вчера - ни о чём. Посмотрим, как будет складываться качество игры команд по ходу весенней части чемпионата. Пока, если судить по качеству ИГРЫ всех игравших вчера команд, всё как-то не очень. А моменты голевейшие у динамо - да, были. Только, вот, не забили.
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vka1970
1583075689
Другими словами мы бы хулиганов конкретно отделали если бы они нас догнали.
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Зарема лис
1583077080
Наверное соглашусь, не было такого, что бы прям в одну калитку, но у нас было моментов больше, да и оборона справлялась без проблем с Динамо, ну до выхода Комличенко, он два раза мог забивать, особенно второй момент железобетонный был, но Спартак солидней выглядел и старше, в агрессии спортивной тоже лучше себя показал
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Зарема лис
1583077486
Первый тайм был максимально скучный, второй понравился, жаль что комментаторов не было в эфире, черданцев весь матч рассказывал какие-то тупые истории, реально выбесил( Опасный момент, а он что-то ******, "аааааааааа", жесть
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Павелий
1583090361
А Скопинцев точно во вчерашнем матче был на поле?
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Санчес65
1583095417
У Понсе было два сто процентных момента, которые он должен был реализовывать, а Скопинцеву надо искать клинику где можно мозги купить ... вдруг поможет.
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