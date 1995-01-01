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    Скопинцев – о поражении от «Спартака»: «Особых моментов у соперника не было, все решило индивидуальное мастерство его игрока»

    Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев подвел итог дерби в рамках 20-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2). Хозяева пропустили по голу в каждом из таймов.

    «Команда выполняла установку тренера. Мы бились, каждый за каждого, за «Динамо». Понимали, что это дерби. С каждой минутой время уходило, было все сложнее отыграться, но мы старались, лезли вперед, попадали в каркас ворот. Где-то упускали нападающих соперника, и в первом тайме все решило индивидуальное мастерство атакующего игрока «Спартака».

    Особых моментов у них не было, за исключением двух забитых мячей. Очень обидно, что расстроили трибуны. Это вдвойне болезненный удар – проиграть «Спартаку» дома. Есть переживания. Но мы сильны духом, так что будем отыгрываться в следующих матчах», – сказал Скопинцев.

    Источник: ютуб-канал «Динамо»

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    Сегодня, 13:44
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1802

      Борат 13 минут назад

      Понимаю д-мо - очень обидно проигрывать такому г-ну как спыртак! Гыгы

      0
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      Рейтинг: +3700

      JTherry 18 минут назад

      Особых моментов у них не было, за исключением двух забитых мячей...

      футбол, Дима, такая игра, где выигрывают, используя ошибки соперника, и если бы Спартак использовал все "особые моменты", то быть бы разгрому)) физкульт-привет!

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      Рейтинг: +4557

      Владислав Vlad 36 минут назад

      Когда наших футболистов научат говорить по-русски???
      -----------------------------------------
      Особых моментов у них не было, за исключением двух забитых мячей.
      Так-то меня не били, разве-что нос сломан и ребро.))))
      ---------------------------------------------
      Очень обидно, что расстроили трибуны.
      А вы для трибун играли или для зрителей? Научитесь уже правильно разговаривать.
      ------------------------------------------
      Но мы сильны духом, так что будем отыгрываться в следующих матчах
      Вы в карты, что ли играли? Как вы хотите отыгрываться?
      Короче говоря - в школу, ну уроки литературы и читать, читать, читать.....

      1
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      ...
      Рейтинг: +1115

      GermanVo > Владислав Vlad 25 минут назад

      Ты чего докопался до спортсмена? Он тебе филолог что ль? Большинство из них нормальных школ не окончили. Может ты ещё хочешь, чтоб футболисты четырёхстопным ямбом интервью давали?
      Сказал парень то, что в голове было. Все поняли, что он имел ввиду.

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      Рейтинг: +4557

      Владислав Vlad > GermanVo 9 минут назад

      Разве я до него докопался? Нет. Я посоветовал ему больше читать.)
      И при чём здесь стихотворный размер? Нужно просто уметь разговаривать по-русски. Никто не требует от футболистов ораторского искусства, но излагать свои мысли человек должен уметь. Либо промолчать.

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