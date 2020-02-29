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  • Дзагоев, Влашич и Чалов – в старте ЦСКА на матч с «Уралом», у гостей с первых минут выйдут Кулаков, Бикфалви и Панюков

Дзагоев, Влашич и Чалов – в старте ЦСКА на матч с «Уралом», у гостей с первых минут выйдут Кулаков, Бикфалви и Панюков

29 февраля 2020, 12:36
5

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Урала» на очный матч 20-го тура российской Премьер-лиги.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Марио Фернандес, Магнуссон, Карпов, Дзагоев, Ахметов, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Вилюш, Поляков, Золотов, Димитров, Бикфалви, Бумаль Майега, Егорычев, Кухарчик, Панюков.

  • Начало игры – в 14:00 по московскому времени.
  • ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, «Урал» – девятое.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Источник: Официальный сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига ЦСКА Урал
Комментарии (5)
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Акита Токио
1582970089
Ничейка
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Lester84
1582971503
Блин, и снова Васин
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giluxa1963
1582971971
инвалиды вернулись но к лучшему ли это
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ruded
1582981148
Игра так и не наладилась. Хорошо есть Марио. А в общем - отскочили.
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Томик
1582981549
Егорычева прямо после момента надо было в дубль сослать. Замена, чемодан в руки и показать куда ехать. Там сам Павлик сделал ускорение, а этот зарешать вздумал...Я и то чуть не охренел просто. Ему болельщикам Урала лучше на глаза не попадаться какое-то время.
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