Дзагоев, Влашич и Чалов – в старте ЦСКА на матч с «Уралом», у гостей с первых минут выйдут Кулаков, Бикфалви и Панюков

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Урала» на очный матч 20-го тура российской Премьер-лиги.
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Марио Фернандес, Магнуссон, Карпов, Дзагоев, Ахметов, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Вилюш, Поляков, Золотов, Димитров, Бикфалви, Бумаль Майега, Егорычев, Кухарчик, Панюков.
- Начало игры – в 14:00 по московскому времени.
- ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, «Урал» – девятое.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник: Официальный сайт РПЛ