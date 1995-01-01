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    Дзагоев, Влашич и Чалов – в старте ЦСКА на матч с «Уралом», у гостей с первых минут выйдут Кулаков, Бикфалви и Панюков

    Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Урала» на очный матч 20-го тура российской Премьер-лиги.

    ЦСКА: Акинфеев, Васин, Марио Фернандес, Магнуссон, Карпов, Дзагоев, Ахметов, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

    «Урал»: Годзюр, Кулаков, Вилюш, Поляков, Золотов, Димитров, Бикфалви, Бумаль Майега, Егорычев, Кухарчик, Панюков.

    • Начало игры – в 14:00 по московскому времени.
    • ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, «Урал» – девятое.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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