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  • «Манчестер Юнайтед» – лидер АПЛ по заработанным и реализованным в сезоне пенальти

«Манчестер Юнайтед» – лидер АПЛ по заработанным и реализованным в сезоне пенальти

28 февраля 2020, 22:53

«Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне заработал пенальти больше любой другой команды АПЛ (15) – с учетом всех турниров. Из них реализовано 11 – это тоже наибольший показатель во всем чемпионате Англии.

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» идет на пятом месте, на три очка отставая от зоны Лиги чемпионов.

  • На этой неделе «Юнайтед» прошел в 1/8 финала Лиги Европы, где сыграет с ЛАСКом.
  • 1 марта команда сыграет с «Эвертоном» в рамках АПЛ.
  • Лидирует в турнире «Ливерпуль».

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед
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