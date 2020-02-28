«Манчестер Юнайтед» – лидер АПЛ по заработанным и реализованным в сезоне пенальти

«Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне заработал пенальти больше любой другой команды АПЛ (15) – с учетом всех турниров. Из них реализовано 11 – это тоже наибольший показатель во всем чемпионате Англии.
В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» идет на пятом месте, на три очка отставая от зоны Лиги чемпионов.
- На этой неделе «Юнайтед» прошел в 1/8 финала Лиги Европы, где сыграет с ЛАСКом.
- 1 марта команда сыграет с «Эвертоном» в рамках АПЛ.
- Лидирует в турнире «Ливерпуль».
Источник: Бомбардир.ру