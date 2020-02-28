«Манчестер Юнайтед» – лидер АПЛ по заработанным и реализованным в сезоне пенальти

«Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне заработал пенальти больше любой другой команды АПЛ (15) – с учетом всех турниров. Из них реализовано 11 – это тоже наибольший показатель во всем чемпионате Англии.

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» идет на пятом месте, на три очка отставая от зоны Лиги чемпионов.