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  • Мияилович и Радонич – в старте «Крыльев» на матч с «Оренбургом», Деспотович и Мишкич сыграют у гостей

Мияилович и Радонич – в старте «Крыльев» на матч с «Оренбургом», Деспотович и Мишкич сыграют у гостей

28 февраля 2020, 18:06
2

Названы составы «Крыльев Советов» и «Оренбурга» на матч 20-го тура РПЛ.

«Крылья Советов»: Фролов, Чернов, Карпов, Зеффан, Тимофеев, Кабутов, Зиньковский, Мияилович, Попович, Антон, Радонич.

Запасные: Рыжиков, Овсянников, Бурлак, Лысцов, Евинов, Гацкан, Терехов, Иванов, Глушенков, Голенков.

«Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Куат, Деспотович, Силла.

Запасные: Климович, Шахов, Козлов, Лапшов, Готлиб, Кулишев, Черных, Шкофлек, Чуканов, Фамейе.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Оренбург
Комментарии (2)
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Sviro
1582903223
Интересно, с каким счётом продуют? 0-1 или 0-3, как обычно?
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titata
1582905296
ВАР пока тормозит, был пенка или нет никак не решить. ну дебилизм Крылья топят. где красная там су.ки
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