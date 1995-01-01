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    Мияилович и Радонич – в старте «Крыльев» на матч с «Оренбургом», Деспотович и Мишкич сыграют у гостей

    Названы составы «Крыльев Советов» и «Оренбурга» на матч 20-го тура РПЛ.

    «Крылья Советов»: Фролов, Чернов, Карпов, Зеффан, Тимофеев, Кабутов, Зиньковский, Мияилович, Попович, Антон, Радонич.

    Запасные: Рыжиков, Овсянников, Бурлак, Лысцов, Евинов, Гацкан, Терехов, Иванов, Глушенков, Голенков.

    «Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Куат, Деспотович, Силла.

    Запасные: Климович, Шахов, Козлов, Лапшов, Готлиб, Кулишев, Черных, Шкофлек, Чуканов, Фамейе.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:06
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1113

      Sviro 13 минут назад

      Интересно, с каким счётом продуют? 0-1 или 0-3, как обычно?

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