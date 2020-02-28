Мияилович и Радонич – в старте «Крыльев» на матч с «Оренбургом», Деспотович и Мишкич сыграют у гостей

Названы составы «Крыльев Советов» и «Оренбурга» на матч 20-го тура РПЛ.
«Крылья Советов»: Фролов, Чернов, Карпов, Зеффан, Тимофеев, Кабутов, Зиньковский, Мияилович, Попович, Антон, Радонич.
Запасные: Рыжиков, Овсянников, Бурлак, Лысцов, Евинов, Гацкан, Терехов, Иванов, Глушенков, Голенков.
«Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Куат, Деспотович, Силла.
Запасные: Климович, Шахов, Козлов, Лапшов, Готлиб, Кулишев, Черных, Шкофлек, Чуканов, Фамейе.
Источник: Бомбардир.ру