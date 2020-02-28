«Зенит» установил на фанатском Вираже систему видеоидентификации лиц

Перед матчем «Зенит» – «Локомотив» на фанатском Вираже появилась биометрическая система видеоидентификации лиц.
«Система установлена на турникетах при входе на первый ярус Трибуны D, где располагаются сектора активной поддержки.Технология будет использоваться начиная с матча против «Локомотива», который пройдет на «Газпром Арене» в субботу», – сообщает пресс-служба клуба.
- Проход на фанатский Вираж возможен только для владельцев действующих абонементов сезона-2019/20.
- Матч пройдет 29 февраля, начало – в 19:00 мск.
Источник: Официальный сайт «Зенита»