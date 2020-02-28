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  • «Зенит» установил на фанатском Вираже систему видеоидентификации лиц

«Зенит» установил на фанатском Вираже систему видеоидентификации лиц

28 февраля 2020, 14:55
12

Перед матчем «Зенит»«Локомотив» на фанатском Вираже появилась биометрическая система видеоидентификации лиц.

«Система установлена на турникетах при входе на первый ярус Трибуны D, где располагаются сектора активной поддержки.Технология будет использоваться начиная с матча против «Локомотива», который пройдет на «Газпром Арене» в субботу», – сообщает пресс-служба клуба.

  • Проход на фанатский Вираж возможен только для владельцев действующих абонементов сезона-2019/20.
  • Матч пройдет 29 февраля, начало – в 19:00 мск.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив
Комментарии (12)
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paracetamol
1582892842
Давно пора!
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Боцман59rus
1582893895
Давно пора п терских п. Е. Д. Р. А. С. Т. О. В фиксировать..
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я борат шевелю аларма
1582949659
чтоб такое чудо как борат и аларм на матч не пропустить хахаххахах
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