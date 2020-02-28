«Зенит» установил на фанатском Вираже систему видеоидентификации лиц

Перед матчем «Зенит» – «Локомотив» на фанатском Вираже появилась биометрическая система видеоидентификации лиц.

«Система установлена на турникетах при входе на первый ярус Трибуны D, где располагаются сектора активной поддержки.Технология будет использоваться начиная с матча против «Локомотива», который пройдет на «Газпром Арене» в субботу», – сообщает пресс-служба клуба.