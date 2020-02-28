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    «Зенит» установил на фанатском Вираже систему видеоидентификации лиц

    Перед матчем «Зенит»«Локомотив» на фанатском Вираже появилась биометрическая система видеоидентификации лиц.

    «Система установлена на турникетах при входе на первый ярус Трибуны D, где располагаются сектора активной поддержки.Технология будет использоваться начиная с матча против «Локомотива», который пройдет на «Газпром Арене» в субботу», – сообщает пресс-служба клуба.

    • Проход на фанатский Вираж возможен только для владельцев действующих абонементов сезона-2019/20.
    • Матч пройдет 29 февраля, начало – в 19:00 мск.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 14:55
    Комментарии11
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      Рейтинг: +18327

      Боцман59rus 1 час назад

      Давно пора п терских п. Е. Д. Р. А. С. Т. О. В фиксировать..

      3
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      Рейтинг: +12986

      sssrspartak > Боцман59rus 51 минуту назад

      и здесь надо установить на сайте!вылавливать неадекватов из питера и не давать им пошлости писать!типа литейных алармов боратов и других таких же!

      1
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      Рейтинг: +8425

      parevg > sssrspartak 50 минут назад

      И сразу пожизненно удалять...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12986

      sssrspartak > parevg 2 минуты назад

      это не соккер!а кто кроме них гадости то будет писать?литейный помешан на том!

      0
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      Рейтинг: +388

      Ceнит 1 час назад

      Терпилы теперь не смогут про негров петь. Вираж опустеет, и это говно расформируют. Во умора то!

      6
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      Рейтинг: +5018

      paracetamol 1 час назад

      Давно пора!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1460

      Литейный4 1 час назад

      Очень нужная система. А то иногда почитатели хряков просачиваются к людям и разводят хамство и прочие непристойности с файерами. Гыгыгы

      5
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      Рейтинг: +12986

      sssrspartak > Литейный4 1 час назад

      хряка литейного обязательно выловите,а то своим гыгыканьем задолбает нормальных болельщиков!вместо хрю хрю будет гыгыкать!

      3
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      Рейтинг: +1330

      serhio80 > sssrspartak 1 час назад

      да степа на стадион то не ходит, тем более на вираж) ему и в парадном налупиться за щастье

      3
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      Рейтинг: +12986

      sssrspartak > serhio80 1 час назад

      налупится памфуриков и строчит непотребное!!кому он нужен этот степка?аж жалко его становится!пусть лучше пишет тогда,чем еще от перепоя страдать!да еще от шизофрении!

      2
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      Рейтинг: +1188

      Hektor 84 > Литейный4 1 час назад

      А как у вас посторонние просачиваются на фанатский сектор. Я думаю фанаты и так друг друга знают в лицо.

      2
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