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    Молодежное первенство. «Локомотив» на выезде одержал волевую победу над «Зенитом»

    В матче 20-го тура молодежного первенства РПЛ «Локомотив» в гостях победил «Зенит» (2:1).

    Счет во встрече открыл «Зенит» – забил Антон Бугорский. Во втором тайме счет сравнял Илья Грицак. Победный гол через несколько минут забил Вадим Карев.

    Молодежная команда «Локомотива» набрала 36 очков и вышла на второе место в первенстве, «Зенит» (33 очка) остался на четвертом месте.

    Чемпионат России. Молодежное первенство. 20-й тур

    Зенит (мол.) – Локомотив (мол.) – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бугорский, 5; 1:1 – Грицак, 67; 1:2 – Карев, 73.

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 13:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8422

      parevg 1 час назад

      Молодцы!!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12967

      sssrspartak 1 час назад

      локо ждем повторения в основе!

      3
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