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Молодежное первенство. «Локомотив» на выезде одержал волевую победу над «Зенитом»

28 февраля 2020, 13:47

В матче 20-го тура молодежного первенства РПЛ «Локомотив» в гостях победил «Зенит» (2:1).

Счет во встрече открыл «Зенит» – забил Антон Бугорский. Во втором тайме счет сравнял Илья Грицак. Победный гол через несколько минут забил Вадим Карев.

Молодежная команда «Локомотива» набрала 36 очков и вышла на второе место в первенстве, «Зенит» (33 очка) остался на четвертом месте.

Чемпионат России. Молодежное первенство. 20-й тур

Зенит (мол.) – Локомотив (мол.) – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Бугорский, 5; 1:1 – Грицак, 67; 1:2 – Карев, 73.

Календарь молодежного первенства

Турнирная таблица молодежного первенства

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Молодежное первенство Локомотив Зенит
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