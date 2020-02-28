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  • Слуцкий: «Акинфеев – сильнейший российский вратарь. С огромным отрывом»

Слуцкий: «Акинфеев – сильнейший российский вратарь. С огромным отрывом»

28 февраля 2020, 13:06
4

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от игры вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Думаю, после чемпионата мира сборная уверенно прошла в финальную часть Евро. Мы уже знаем жеребьевку. Команде вполне по силам, учитывая все обстоятельства, ставить задачу как минимум выхода из группы. Я думаю, что сборная на это способна.

Нужно ли вернуться Акинфееву? Пусть это решает сам Акинфеев. Конечно, он сильнейший российский вратарь. С огромным отрывом. У него есть дар, который он активно своей работой развил в то, что он из себя представляет», – сказал Слуцкий.

  • Акинфеев брал с ЦСКА Кубок УЕФА в 2005 году.
  • Вратарь доходил до полуфинала Евро-2008.
  • ЦСКА в РПЛ идет четвертым.

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Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин Акинфеев Игорь Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
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paracetamol
1582893037
Дыра, из-за него в Бразилии вылетели, да и вообще позорный.
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mnb 95
1582911548
Ну и ладно!
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mnb 95
1582911568
Ну и ладно!
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