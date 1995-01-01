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    Слуцкий: «Акинфеев – сильнейший российский вратарь. С огромным отрывом»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от игры вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

    «Думаю, после чемпионата мира сборная уверенно прошла в финальную часть Евро. Мы уже знаем жеребьевку. Команде вполне по силам, учитывая все обстоятельства, ставить задачу как минимум выхода из группы. Я думаю, что сборная на это способна.

    Нужно ли вернуться Акинфееву? Пусть это решает сам Акинфеев. Конечно, он сильнейший российский вратарь. С огромным отрывом. У него есть дар, который он активно своей работой развил в то, что он из себя представляет», – сказал Слуцкий.

    • Акинфеев брал с ЦСКА Кубок УЕФА в 2005 году.
    • Вратарь доходил до полуфинала Евро-2008.
    • ЦСКА в РПЛ идет четвертым.

    Тороп: «После рукопожатия Акинфеева руку не мыл пару дней»

    Источник: «Бизнес Online»

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    Сегодня, 13:06
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1459

      Литейный4 10 минут назад

      Штанголиза и Семьлихова точно на голову сильнее. Гыгыгы

      -1
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      Рейтинг: +342

      elessar arnor 18 минут назад

      яйца он круто кидал в Торопа

      0
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