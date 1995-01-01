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    Тороп: «После рукопожатия Акинфеева руку не мыл пару дней»

    Вратарь ЦСКА Владислав Тороп рассказал о работе с капитаном Игорем Акинфеевым. Экс-голкипер сборной России помогает более молодому партнеру.

    «Каково 16-летнему работать и общаться с Акинфеевым? Об этом надо меньше думать, иначе голова может взорваться! Но этот опыт просто бесценный. Он постоянно подсказывает в тренировках, помогает мне устранять недочeты. В общении он обычный человек, без какого-то апломба. Я понимаю, что могу к нему обратиться по любому вопросу и он подскажет, будь то футбольная тема или бытовая. Ощущать его поддержку просто невероятно.

    Первый раз увиделся с Акинфеевым несколько лет назад в манеже, где зимой тренируется и играет школа, а у клуба раньше был офис. Мы тогда с Вовой Брежневым, ещe одним вратарeм 2003 года рождения, случайно с ним столкнулись. Удалось переброситься парой слов, он даже пожал нам руки. После этого я руку не мыл пару дней», – пошутил Тороп.

    • Акинфеев брал с ЦСКА Кубок УЕФА в 2005 году.
    • Вратарь доходил до полуфинала Евро-2008.
    • ЦСКА в РПЛ идет четвертым.

    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 20:46
    Комментарии7
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      Рейтинг: +661

      Сергей Александрович 20 минут назад

      Молодец, не мой дальше так и будешь номер 2 в команде

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      Рейтинг: +18176

      пьяныйхоровод 37 минут назад

      За ногу ( ту самую) нужно было подержаться - на фарт .

      0
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      Рейтинг: +505

      СвинкаСправедливости 46 минут назад

      Заразил тупостью!

      0
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      Рейтинг: +1141

      alarm 48 минут назад

      после хряков все бегут дезинфицировать руки, а то свиной грипп)

      1
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      Рейтинг: +6919

      mihail200606 1 час назад

      Ну и дурак

      0
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      Рейтинг: +1795

      Axe111 1 час назад

      Мягко говоря,глупый

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      Рейтинг: +931

      FENIX-SL > Axe111 1 час назад

      ну из интервью то видно!
      да и в целом все футболисты доктора наук
      а ты так вовсе источник всех знаний на земле

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