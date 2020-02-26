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Тороп: «После рукопожатия Акинфеева руку не мыл пару дней»

26 февраля 2020, 20:46
8

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп рассказал о работе с капитаном Игорем Акинфеевым. Экс-голкипер сборной России помогает более молодому партнеру.

«Каково 16-летнему работать и общаться с Акинфеевым? Об этом надо меньше думать, иначе голова может взорваться! Но этот опыт просто бесценный. Он постоянно подсказывает в тренировках, помогает мне устранять недочeты. В общении он обычный человек, без какого-то апломба. Я понимаю, что могу к нему обратиться по любому вопросу и он подскажет, будь то футбольная тема или бытовая. Ощущать его поддержку просто невероятно.

Первый раз увиделся с Акинфеевым несколько лет назад в манеже, где зимой тренируется и играет школа, а у клуба раньше был офис. Мы тогда с Вовой Брежневым, ещe одним вратарeм 2003 года рождения, случайно с ним столкнулись. Удалось переброситься парой слов, он даже пожал нам руки. После этого я руку не мыл пару дней», – пошутил Тороп.

  • Акинфеев брал с ЦСКА Кубок УЕФА в 2005 году.
  • Вратарь доходил до полуфинала Евро-2008.
  • ЦСКА в РПЛ идет четвертым.

Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Тороп Владислав
Комментарии (8)
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Axe111
1582740124
Мягко говоря,глупый
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mihail200606
1582742249
Ну и дурак
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СвинкаСправедливости
1582743779
Заразил тупостью!
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Сергей Александрович
1582745310
Молодец, не мой дальше так и будешь номер 2 в команде
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sochi-2013
1582747056
, – пошутил Тороп. Для дураков повторяю!
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Ziklop
1582807763
Вот такие и разносят инфекции
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