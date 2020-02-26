Тороп: «После рукопожатия Акинфеева руку не мыл пару дней»

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп рассказал о работе с капитаном Игорем Акинфеевым. Экс-голкипер сборной России помогает более молодому партнеру.

«Каково 16-летнему работать и общаться с Акинфеевым? Об этом надо меньше думать, иначе голова может взорваться! Но этот опыт просто бесценный. Он постоянно подсказывает в тренировках, помогает мне устранять недочeты. В общении он обычный человек, без какого-то апломба. Я понимаю, что могу к нему обратиться по любому вопросу и он подскажет, будь то футбольная тема или бытовая. Ощущать его поддержку просто невероятно.

Первый раз увиделся с Акинфеевым несколько лет назад в манеже, где зимой тренируется и играет школа, а у клуба раньше был офис. Мы тогда с Вовой Брежневым, ещe одним вратарeм 2003 года рождения, случайно с ним столкнулись. Удалось переброситься парой слов, он даже пожал нам руки. После этого я руку не мыл пару дней», – пошутил Тороп.