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    Актер Петров, сыгравший Стрельцова: «Снимать футбол гораздо сложнее, чем в него играть. Голы на съемках я забивал сам»

    Актер Александр Петров рассказал о съемках фильма про Эдуарда Стрельцова. Артист исполнил главную роль.

    «Сильно волнительно было вступать в эту роль, потому что понимаешь, какой груз ответственности лежит на твоих плечах. Но дальше процесс пошел, все было нормально.

    Но снимать футбол гораздо сложнее, чем в него играть. На съемках были дублеры, но все основные мячи я забивал сам.

    Отец посадил меня смотреть футбол в раннем детстве, он рассказывал мне, кто такой Стрельцов. Я смотрел документальные фильмы, читал биографию, поэтому до момента создания фильма я все о нем знал. Было просто во все это вкатываться», – сказал Петров.

    • Фильм «Стрельцов» выйдет в прокат в апреле.
    • Стрельцов всю карьеру провел в «Торпедо».
    • Игрок – олимпийский чемпион Мельбурна 1956 года.

    Источник: «Матч ТВ»

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    26.02.2020 22:58
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +434

      vmonomah17 1 час назад

      Сейчас Черчес его в сборную возьмет)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2440

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Как же надоел этот посредственный актёр. В каждом фильме абсолютно одинаковый. Неужели на роль великого Стрельцова не нашли более подходящего актёра?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +514

      Cromathaar > Черкизовский Кот 1 час назад

      Ну, справедливости ради в "Тексте" был вполне хорош. Видимо, дело больше в режиссерах, чем в актере.

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