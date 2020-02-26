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  • Актер Петров, сыгравший Стрельцова: «Снимать футбол гораздо сложнее, чем в него играть. Голы на съемках я забивал сам»

Актер Петров, сыгравший Стрельцова: «Снимать футбол гораздо сложнее, чем в него играть. Голы на съемках я забивал сам»

26 февраля 2020, 22:58
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Актер Александр Петров рассказал о съемках фильма про Эдуарда Стрельцова. Артист исполнил главную роль.

«Сильно волнительно было вступать в эту роль, потому что понимаешь, какой груз ответственности лежит на твоих плечах. Но дальше процесс пошел, все было нормально.

Но снимать футбол гораздо сложнее, чем в него играть. На съемках были дублеры, но все основные мячи я забивал сам.

Отец посадил меня смотреть футбол в раннем детстве, он рассказывал мне, кто такой Стрельцов. Я смотрел документальные фильмы, читал биографию, поэтому до момента создания фильма я все о нем знал. Было просто во все это вкатываться», – сказал Петров.

  • Фильм «Стрельцов» выйдет в прокат в апреле.
  • Стрельцов всю карьеру провел в «Торпедо».
  • Игрок – олимпийский чемпион Мельбурна 1956 года.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Торпедо
Комментарии (6)
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Черкизовский Кот
1582748125
Как же надоел этот посредственный актёр. В каждом фильме абсолютно одинаковый. Неужели на роль великого Стрельцова не нашли более подходящего актёра?
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vmonomah17
1582749839
Сейчас Черчес его в сборную возьмет)))
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serhio80
1582754892
******* бы тебе по ноге актер Петров) ну как учили) левый деф и опорник клуба из Москвы)
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Мост
1582756588
Всё это новое кино,о советском времени,снимают на современный лад-такое г... получается.
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Mister_Tomsk
1582782605
сколько диванных дикаприо вылезло)))))) пздц просто_)
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