Актер Петров, сыгравший Стрельцова: «Снимать футбол гораздо сложнее, чем в него играть. Голы на съемках я забивал сам»

Актер Александр Петров рассказал о съемках фильма про Эдуарда Стрельцова. Артист исполнил главную роль.

«Сильно волнительно было вступать в эту роль, потому что понимаешь, какой груз ответственности лежит на твоих плечах. Но дальше процесс пошел, все было нормально.

Но снимать футбол гораздо сложнее, чем в него играть. На съемках были дублеры, но все основные мячи я забивал сам.

Отец посадил меня смотреть футбол в раннем детстве, он рассказывал мне, кто такой Стрельцов. Я смотрел документальные фильмы, читал биографию, поэтому до момента создания фильма я все о нем знал. Было просто во все это вкатываться», – сказал Петров.