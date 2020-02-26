Семин: «Локо» вел переговоры с Басогогом. К сожалению, не получилось»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию об интересе клуба к камерунскому нападающему Кристиану Басогогу.

— Почему в команде не появился камерунский нападающий Бассогог, которого вы хотели видеть в составе?

— На мой взгляд, это очень интересный форвард, которого признавали лучшим на чемпионате Африки. Я следил за ним еще когда он выступал за датский «Ольборг». Вели с ним переговоры и тогда, и сейчас. Но, к сожалению, не получилось...

— «Локомотив» интересовался еще тремя форвардами – израильтянином Захави, чехом Выдрой и сербом Приевичем.

— Извините, но мне не хотелось бы обсуждать эту тему, – сказал Семин.

Бассогог стал победителем Кубка Африки в составе сборной Камеруна.

В текущем сезоне чемпионата Дании 21-летний камерунец провел 21 матч, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.

«Локомотив» сейчас в РПЛ идет пятым.

«Зенит» примет московскую команду 29 февраля.

Нападающий Бассогог, входивший в сферу интересов «Локомотива», перешел в китайский клуб