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    Семин: «Локо» вел переговоры с Басогогом. К сожалению, не получилось»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию об интересе клуба к камерунскому нападающему Кристиану Басогогу.

    — Почему в команде не появился камерунский нападающий Бассогог, которого вы хотели видеть в составе?

    — На мой взгляд, это очень интересный форвард, которого признавали лучшим на чемпионате Африки. Я следил за ним еще когда он выступал за датский «Ольборг». Вели с ним переговоры и тогда, и сейчас. Но, к сожалению, не получилось...

    — «Локомотив» интересовался еще тремя форвардами – израильтянином Захави, чехом Выдрой и сербом Приевичем.

    — Извините, но мне не хотелось бы обсуждать эту тему, – сказал Семин.

    • Бассогог стал победителем Кубка Африки в составе сборной Камеруна.
    • В текущем сезоне чемпионата Дании 21-летний камерунец провел 21 матч, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.
    • «Локомотив» сейчас в РПЛ идет пятым.
    • «Зенит» примет московскую команду 29 февраля.

    Нападающий Бассогог, входивший в сферу интересов «Локомотива», перешел в китайский клуб

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8400

      parevg 59 минут назад

      Как знать, может и к лучшему...
      Эдером как гордились, чемпиона европы арендовали, а он как шпала - черный и деревянный.
      И в Сельту Федю взяли, а не Эдера...

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      Рейтинг: +1231

      lek! 1 час назад

      21 матч и 4 гола , не ужели он усилил бы Локомотив ?

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      Рейтинг: +1221

      Mister_Tomsk > lek! 10 минут назад

      хоть кто то бы был) а так вообще ппппздц

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