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  • Семин: «Локо» вел переговоры с Басогогом. К сожалению, не получилось»

Семин: «Локо» вел переговоры с Басогогом. К сожалению, не получилось»

26 февраля 2020, 16:31
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию об интересе клуба к камерунскому нападающему Кристиану Басогогу.

— Почему в команде не появился камерунский нападающий Бассогог, которого вы хотели видеть в составе?

— На мой взгляд, это очень интересный форвард, которого признавали лучшим на чемпионате Африки. Я следил за ним еще когда он выступал за датский «Ольборг». Вели с ним переговоры и тогда, и сейчас. Но, к сожалению, не получилось...

— «Локомотив» интересовался еще тремя форвардами – израильтянином Захави, чехом Выдрой и сербом Приевичем.

— Извините, но мне не хотелось бы обсуждать эту тему, – сказал Семин.

  • Бассогог стал победителем Кубка Африки в составе сборной Камеруна.
  • В текущем сезоне чемпионата Дании 21-летний камерунец провел 21 матч, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.
  • «Локомотив» сейчас в РПЛ идет пятым.
  • «Зенит» примет московскую команду 29 февраля.

Нападающий Бассогог, входивший в сферу интересов «Локомотива», перешел в китайский клуб

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (2)
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lek!
1582725727
21 матч и 4 гола , не ужели он усилил бы Локомотив ?
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