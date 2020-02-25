Ковачич – перед игрой с «Баварией»: «В Германии не такой интенсивный календарь и чемпионат, как в АПЛ»

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич рассказал о преимуществах «Баварии» перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В Германии не такой интенсивный календарь и чемпионат в целом, как в АПЛ, так что игроки «Баварии» будут отдохнувшими.

Роберт Левандовски – потрясающий игрок, но у «Баварии» хватает крутых исполнителей. Нам будет сложно.

Советы молодым? Не нужно ничего советовать. Главное – наслаждаться. Нет ничего лучше, чем играть в подобных топ-матчах.

Мне кажется, что я провожу достойный сезон под руководством Фрэнка Лэмпарда, но уверен, можно еще лучше. Думаю, что становлюсь полезнее, потому что с каждым годом все больше опыта», – заявил Ковачич.