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    Ковачич – перед игрой с «Баварией»: «В Германии не такой интенсивный календарь и чемпионат, как в АПЛ»

    Полузащитник «Челси» Матео Ковачич рассказал о преимуществах «Баварии» перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «В Германии не такой интенсивный календарь и чемпионат в целом, как в АПЛ, так что игроки «Баварии» будут отдохнувшими.

    Роберт Левандовски – потрясающий игрок, но у «Баварии» хватает крутых исполнителей. Нам будет сложно.

    Советы молодым? Не нужно ничего советовать. Главное – наслаждаться. Нет ничего лучше, чем играть в подобных топ-матчах.

    Мне кажется, что я провожу достойный сезон под руководством Фрэнка Лэмпарда, но уверен, можно еще лучше. Думаю, что становлюсь полезнее, потому что с каждым годом все больше опыта», – заявил Ковачич.

    • Матч между «Челси» и «Баварией» состоится сегодня в Лондоне.
    • Начало – в 23:00 по московскому времени.

    Источник: Твиттер журналиста Низаара Кинселлы

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