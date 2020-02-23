Фернандеш: «Я в «МЮ», чтобы помочь команде попасть в зону Лиги чемпионов»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился эмоциями после победы над «Уотфордом» (3:0) и первом голе в составе английского клуба.

«Это то, что я хочу делать в каждой игре – забивать и раздавать передачи.

Всем известно, что мы хотим попасть в зону Лиги чемпионов. Я здесь, чтобы помочь команде с этой целью и продолжать побеждать в матчах», – заявил португалец.