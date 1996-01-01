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    Фернандеш: «Я в «МЮ», чтобы помочь команде попасть в зону Лиги чемпионов»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился эмоциями после победы над «Уотфордом» (3:0) и первом голе в составе английского клуба.

    «Это то, что я хочу делать в каждой игре – забивать и раздавать передачи.

    Всем известно, что мы хотим попасть в зону Лиги чемпионов. Я здесь, чтобы помочь команде с этой целью и продолжать побеждать в матчах», – заявил португалец.

    • Фернандеш перешел в «МЮ» из «Спортинга» этой зимой.
    • На счету португальца гол и три голевые передачи в четырех первых матчах в составе «МЮ».
    • После этой победы команда Уле-Гуннара Сульшера вышла на 5-е место в АПЛ, набрав 41 очко.

    Источник: BBC

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    Сегодня, 20:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6933

      ivanthebest 12 минут назад

      Бруну, разрешается применять физическую силу в раздевалке. Сегодня был результат на тоненького, всё могло пойти по-другому. Нельзя так расхлябанно подходить к матчам с аутсайдерами, ох нельзя. Сколько очков уже в этом сезоне из-за этого натеряли.

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