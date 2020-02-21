«Вот так мы выиграем ЛЧ». Футболисты «ПСЖ» бурно отпраздновали день рождения Кавани, Икарди и Ди Марии

Футболисты «ПСЖ» устроили большую вечеринку, на которой отпраздновали дни рождения Эдинсона Кавани, Мауро Икарди и Анхеля Ди Марии.

На одном из видео с торжества Неймар, Кейлор Навас и Кавани прыгают, размахивая своими рубашками. «Вот так мы выиграем Лигу чемпионов», – говорит в конце ролика Навас.

В другом ролике футболисты пародируют знаменитую сцену из кинофильма «Рокки».

В среду парижане потерпели поражение в 1/8 финала ЛЧ от дортмундской «Боруссии» (1:2).

Неймар забил единственный гол «ПСЖ».

Ответная игра команд пройдет 11 марта в Париже.

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