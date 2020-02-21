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  • «Вот так мы выиграем ЛЧ». Футболисты «ПСЖ» бурно отпраздновали день рождения Кавани, Икарди и Ди Марии

«Вот так мы выиграем ЛЧ». Футболисты «ПСЖ» бурно отпраздновали день рождения Кавани, Икарди и Ди Марии

21 февраля 2020, 18:54
3

Футболисты «ПСЖ» устроили большую вечеринку, на которой отпраздновали дни рождения Эдинсона Кавани, Мауро Икарди и Анхеля Ди Марии.

На одном из видео с торжества Неймар, Кейлор Навас и Кавани прыгают, размахивая своими рубашками. «Вот так мы выиграем Лигу чемпионов», – говорит в конце ролика Навас.

В другом ролике футболисты пародируют знаменитую сцену из кинофильма «Рокки».

  • В среду парижане потерпели поражение в 1/8 финала ЛЧ от дортмундской «Боруссии» (1:2).
  • Неймар забил единственный гол «ПСЖ».
  • Ответная игра команд пройдет 11 марта в Париже.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Globoesporte
Франция. Лига 1 Лига чемпионов ПСЖ Ди Мария Анхель Кавани Эдинсон Неймар Навас Кейлор Икарди Мауро Паредес Леандро
Комментарии (3)
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portero
1582301710
Торкнуло их от чего-то
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Gek Dement
1582313952
"Вот так мы выиграем ЛЧ" говорили они просмотрев сюжет о блоке МС и перебирая чемоданы денег чтобы победить следующего конкурента
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CSKA471
1582315955
Прибухнули норм
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