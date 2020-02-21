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  • Яровинский: «Кокорин в «Рубине?» Нам нужны матерые гангстеры, но мы не йоги, чтобы бегать по горящим углям»

Яровинский: «Кокорин в «Рубине?» Нам нужны матерые гангстеры, но мы не йоги, чтобы бегать по горящим углям»

21 февраля 2020, 10:01
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Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал интерес казанского клуба к форварду Александру Кокорину.

«Рассматривали ли вариант с Кокориным, когда ситуация с ним подвисла? Конечно, нам же нужны матерые гангстеры (улыбается.) А если серьезно, эту ситуацию с Кокориным даже затрагивать не хочу. Тут дело Александра, его семьи, но точно не «Рубина». Достаточно острый вопрос. Мы же не йоги, чтобы бегать по горящим углям», – сказал Яровинский.

  • Кокорин принадлежит «Зениту».
  • Этой зимой он перешел на правах аренды в «Сочи».
  • В прошлом году Кокорин вместе с Павлом Мамаевым отбывали срок в тюрьме за хулиганство.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Сочи Кокорин Александр Яровинский Олег
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1582280572
Выражаетесь вы со Слуцким креативно, а Рубин играть-то так будет?
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bset
1582281440
Короче, Кокорина бы взяла, но с верхушкой тягаться не хотят.
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