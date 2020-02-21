Яровинский: «Кокорин в «Рубине?» Нам нужны матерые гангстеры, но мы не йоги, чтобы бегать по горящим углям»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал интерес казанского клуба к форварду Александру Кокорину.

«Рассматривали ли вариант с Кокориным, когда ситуация с ним подвисла? Конечно, нам же нужны матерые гангстеры (улыбается.) А если серьезно, эту ситуацию с Кокориным даже затрагивать не хочу. Тут дело Александра, его семьи, но точно не «Рубина». Достаточно острый вопрос. Мы же не йоги, чтобы бегать по горящим углям», – сказал Яровинский.