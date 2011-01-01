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    Яровинский: «Кокорин в «Рубине?» Нам нужны матерые гангстеры, но мы не йоги, чтобы бегать по горящим углям»

    Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал интерес казанского клуба к форварду Александру Кокорину.

    «Рассматривали ли вариант с Кокориным, когда ситуация с ним подвисла? Конечно, нам же нужны матерые гангстеры (улыбается.) А если серьезно, эту ситуацию с Кокориным даже затрагивать не хочу. Тут дело Александра, его семьи, но точно не «Рубина». Достаточно острый вопрос. Мы же не йоги, чтобы бегать по горящим углям», – сказал Яровинский.

    • Кокорин принадлежит «Зениту».
    • Этой зимой он перешел на правах аренды в «Сочи».
    • В прошлом году Кокорин вместе с Павлом Мамаевым отбывали срок в тюрьме за хулиганство.

    Источник: «Чемпионат»

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