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  • Прокуратура Швейцарии предъявила обвинения президенту «ПСЖ» Аль-Хелайфи в даче взятки экс-генсеку ФИФА

Прокуратура Швейцарии предъявила обвинения президенту «ПСЖ» Аль-Хелайфи в даче взятки экс-генсеку ФИФА

20 февраля 2020, 14:15
11

Президент«ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи обвиняется прокуратурой Швейцарии в коррупционном преступлении.

По мнению обвинителей, Аль-Хелайфи предоставил «преимущества» бывшему генсеку ФИФА Жерому Вальке, обвиняемому в получении взятки, сообщает журналист Дэвид Конн. Президент «ПСЖ» подарил Вальке виллу на Сардинии. Кроме того, сын бывшего генсека работает в «ПСЖ».

Как ранее писал «Бомбардир», Вальке мог получить денежные средства от президента «ПСЖ» за эксклюзивные права на показ чемпионатов мира по футболу. Генсек ФИФА отвергал все обвинения.

  • Аль-Хелайфи – глава катарской телекомпании beIN Sports. Сообщалось, что права на трансляцию ЧМ-2018, 2022, 2026 и 2030 в конкретных странах могли быть проданы beIN Sports за взятку.
  • Из ФИФА Вальке был уволен за подозрения в махинациях с продажами билетов на игры чемпионата мира-2014.

Источник: твиттер журналиста Дэвида Конна
Франция. Лига 1 ПСЖ
Комментарии (11)
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Proker
1582198631
Так кто следующий, Перес?
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portero
1582199234
доказательств нет , но есть обвинения.... кто то решил подоить богачей с футбольных клубов
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3a zenit
1582200467
ой,а тех кто не усмотрел финансовый ФП в прошлом-наградить медалью!?Нужно Динамо-Рубин_Зенит убивать-мало дали на лапу в Европе где нет коррупции?
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neveldomha
1582204330
В еуропе так. Сначала обвинительный приговор, а потом уже можно и о доказательствах подумать. Боинг, Платини, президент МВФ Стросс-Касс...... Маленькие перегибы демократии с небольшими жертвами.
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diego delgado
1582209276
Пошла вода в хату
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