Прокуратура Швейцарии предъявила обвинения президенту «ПСЖ» Аль-Хелайфи в даче взятки экс-генсеку ФИФА

Президент«ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи обвиняется прокуратурой Швейцарии в коррупционном преступлении.
По мнению обвинителей, Аль-Хелайфи предоставил «преимущества» бывшему генсеку ФИФА Жерому Вальке, обвиняемому в получении взятки, сообщает журналист Дэвид Конн. Президент «ПСЖ» подарил Вальке виллу на Сардинии. Кроме того, сын бывшего генсека работает в «ПСЖ».
Как ранее писал «Бомбардир», Вальке мог получить денежные средства от президента «ПСЖ» за эксклюзивные права на показ чемпионатов мира по футболу. Генсек ФИФА отвергал все обвинения.
- Аль-Хелайфи – глава катарской телекомпании beIN Sports. Сообщалось, что права на трансляцию ЧМ-2018, 2022, 2026 и 2030 в конкретных странах могли быть проданы beIN Sports за взятку.
- Из ФИФА Вальке был уволен за подозрения в махинациях с продажами билетов на игры чемпионата мира-2014.
Источник: твиттер журналиста Дэвида Конна