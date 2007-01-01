Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    2 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    3 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова

    Прокуратура Швейцарии предъявила обвинения президенту «ПСЖ» Аль-Хелайфи в даче взятки экс-генсеку ФИФА

    Президент«ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи обвиняется прокуратурой Швейцарии в коррупционном преступлении.

    По мнению обвинителей, Аль-Хелайфи предоставил «преимущества» бывшему генсеку ФИФА Жерому Вальке, обвиняемому в получении взятки, сообщает журналист Дэвид Конн. Президент «ПСЖ» подарил Вальке виллу на Сардинии. Кроме того, сын бывшего генсека работает в «ПСЖ».

    Как ранее писал «Бомбардир», Вальке мог получить денежные средства от президента «ПСЖ» за эксклюзивные права на показ чемпионатов мира по футболу. Генсек ФИФА отвергал все обвинения.

    • Аль-Хелайфи – глава катарской телекомпании beIN Sports. Сообщалось, что права на трансляцию ЧМ-2018, 2022, 2026 и 2030 в конкретных странах могли быть проданы beIN Sports за взятку.
    • Из ФИФА Вальке был уволен за подозрения в махинациях с продажами билетов на игры чемпионата мира-2014.

    Источник: твиттер журналиста Дэвида Конна

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:15
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3389

      3a zenit 14 минут назад

      ой,а тех кто не усмотрел финансовый ФП в прошлом-наградить медалью!?Нужно Динамо-Рубин_Зенит убивать-мало дали на лапу в Европе где нет коррупции?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +325

      elessar arnor 28 минут назад

      ой, кто бы Барселону за что-нибудь прижал.. аминь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37389

      portero 34 минуты назад

      доказательств нет , но есть обвинения.... кто то решил подоить богачей с футбольных клубов

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3389

      3a zenit > portero 13 минут назад

      ага они там все чнестные и жизнь там малина,это мы дикари(уже 1000лет нам это втыкают)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37389

      portero > 3a zenit 11 минут назад

      да нет у них так же воруют, только все же чуток поменьше чем наши, а так такие же вороватые чинуши ,... может исключение северные страны ...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3389

      3a zenit > 3a zenit 9 минут назад

      для справки в школах Финляндии определяют сразу даунов и кто будет помойки чистить-простыми вопросами про жирафов и бананы к странам,если ребёнок затупил то ему ничего в жизни не светит.Это не шутка и не выдумка.Не верите.пробейти их дошкольную систему образования и вопросы определяющие жизнь мальца.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3389

      3a zenit > portero 7 минут назад

      там воруют больше,как в Китае и наказание больше.Везде воруют.есть умные и которым похер.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +233

      Proker 45 минут назад

      Так кто следующий, Перес?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98825
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74664
    #5
    insider_retro
    66019
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru