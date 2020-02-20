Прокуратура Швейцарии предъявила обвинения президенту «ПСЖ» Аль-Хелайфи в даче взятки экс-генсеку ФИФА

Президент«ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи обвиняется прокуратурой Швейцарии в коррупционном преступлении.

По мнению обвинителей, Аль-Хелайфи предоставил «преимущества» бывшему генсеку ФИФА Жерому Вальке, обвиняемому в получении взятки, сообщает журналист Дэвид Конн. Президент «ПСЖ» подарил Вальке виллу на Сардинии. Кроме того, сын бывшего генсека работает в «ПСЖ».

Как ранее писал «Бомбардир», Вальке мог получить денежные средства от президента «ПСЖ» за эксклюзивные права на показ чемпионатов мира по футболу. Генсек ФИФА отвергал все обвинения.