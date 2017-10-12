Президент «ПСЖ» подозревается в коррупции

Швейцарская прокуратура заинтересовалась фигурой президента французского «ПСЖ» Насера Аль-Хелайфи. Структура подозревает азиата в коррупции при покупке своим катарским телеканалом прав на показ чемпионатов мира по футболу.

Бизнесмен владеет катарским каналом beIN Sports, который обладает эксклюзивными права на трансляцию чемпионатов мира в некоторых странах. По мнению прокуратуры, их приобретение осуществлялось с помощью взяток.

Сообщается, что в эту преступную схему был вовлечен бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке.