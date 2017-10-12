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    Президент «ПСЖ» подозревается в коррупции

    Швейцарская прокуратура заинтересовалась фигурой президента французского «ПСЖ» Насера Аль-Хелайфи. Структура подозревает азиата в коррупции при покупке своим катарским телеканалом прав на показ чемпионатов мира по футболу.

    Бизнесмен владеет катарским каналом beIN Sports, который обладает эксклюзивными права на трансляцию чемпионатов мира в некоторых странах. По мнению прокуратуры, их приобретение осуществлялось с помощью взяток.

    Сообщается, что в эту преступную схему был вовлечен бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке.

    Источник: Twitter

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    12.10.2017 20:27
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 12 октября 2017, 23:15

      Франция стала сильно напоминать какую-то страну...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 12 октября 2017, 23:04

      Не всё гладко в Датском королевстве.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 12 октября 2017, 22:49

      Автор заголовка новости - Капитан Очевидность))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1426

      VSt 12 октября 2017, 22:23

      Конечно коррупционеры. Доказать невозможно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8

      RACD 12 октября 2017, 20:51

      КАК СЧИТАЕТЕ ПРОЙДУТ??? КФ 174, поставил 100руб.
      Андерлехт- ПСЖ ф2 (-1.5)
      Бавария- Селтик ф1 (-2)
      Барса-Олимпиакос ф1 (-2)
      Милан- АЕК ф1 (-1.5)
      Бавария-Фрайбург ф1 (-2)
      Гамбург-Бавария ф2 (-1)
      Хетафе-Реал М. ф2 (-2)
      Атлетико-Барса Тотал 1 Б
      Барса-Малага ф1 (-2)
      Дижон-ПСЖ ф2 (-2)
      Краснодар-ЦСКА Тотал 1 Б
      Челси -Рома ф1
      Реал ТТХ -Тотал 1 Б
      ЛОКО-АК БАРС обе забьют-да
      СКА-СЮ обе забьют-да
      Лада- Йокерит П2- матч прошел

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12133

      BRO_football 12 октября 2017, 20:45

      Да неужели? А трансфер Неймара никаких подозрений не вызвал?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 12 октября 2017, 20:44

      И хорошо, пусть посодят, все устали от скупки футболистов, мы хотим смотреть нормальный честный футбол.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +70677

      insider_retro 12 октября 2017, 20:35

      Если, что-то и было, то сопричастных давно закопали... А так болтовня в пустоту... Что они, долговые расписки или меченые купюры будут искать по прошествии лет??!!...))
      Обычные для последнего времени дрязги футбольного руководства через третьих лиц...

      2
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > insider_retro 12 октября 2017, 20:39

      а самое главное, какого Швейцария докапалась до французского араба??? Почувствовали себя америкосами в Европе и суют свой нос, в дела чужих народов и государств???

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      Рейтинг: +70677

      insider_retro > Аристократ Олжик 12 октября 2017, 20:44

      Англосаксы воду мутят чужими руками... Многовековая традиция...))

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Аристократ Олжик 12 октября 2017, 20:55

      цеж еувропа...

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