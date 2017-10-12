Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Президент «ПСЖ» подозревается в коррупции

12 октября 2017, 20:27
11

Швейцарская прокуратура заинтересовалась фигурой президента французского «ПСЖ» Насера Аль-Хелайфи. Структура подозревает азиата в коррупции при покупке своим катарским телеканалом прав на показ чемпионатов мира по футболу.

Бизнесмен владеет катарским каналом beIN Sports, который обладает эксклюзивными права на трансляцию чемпионатов мира в некоторых странах. По мнению прокуратуры, их приобретение осуществлялось с помощью взяток.

Сообщается, что в эту преступную схему был вовлечен бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке.

Источник: Twitter
Франция. Лига 1 ПСЖ
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
insider_retro
1507829715
Если, что-то и было, то сопричастных давно закопали... А так болтовня в пустоту... Что они, долговые расписки или меченые купюры будут искать по прошествии лет??!!...)) Обычные для последнего времени дрязги футбольного руководства через третьих лиц...
Ответить
Александр52
1507830247
И хорошо, пусть посодят, все устали от скупки футболистов, мы хотим смотреть нормальный честный футбол.
Ответить
BRO_football
1507830353
Да неужели? А трансфер Неймара никаких подозрений не вызвал?
Ответить
RACD
1507830685
КАК СЧИТАЕТЕ ПРОЙДУТ??? КФ 174, поставил 100руб. Андерлехт- ПСЖ ф2 (-1.5) Бавария- Селтик ф1 (-2) Барса-Олимпиакос ф1 (-2) Милан- АЕК ф1 (-1.5) Бавария-Фрайбург ф1 (-2) Гамбург-Бавария ф2 (-1) Хетафе-Реал М. ф2 (-2) Атлетико-Барса Тотал 1 Б Барса-Малага ф1 (-2) Дижон-ПСЖ ф2 (-2) Краснодар-ЦСКА Тотал 1 Б Челси -Рома ф1 Реал ТТХ -Тотал 1 Б ЛОКО-АК БАРС обе забьют-да СКА-СЮ обе забьют-да Лада- Йокерит П2- матч прошел
Ответить
VSt
1507836232
Конечно коррупционеры. Доказать невозможно
Ответить
Lester84
1507837746
Автор заголовка новости - Капитан Очевидность))
Ответить
+50/-50
1507838682
Не всё гладко в Датском королевстве.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1507839309
Франция стала сильно напоминать какую-то страну...
Ответить
Главные новости
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
1
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
1
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
2
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
4
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
1
Джорджина объяснила, почему их свадьба с Роналду прошла в гостиной собственного дома
10:37
2
Во Франции оценили игру Сафонова с «Лансом»: «Разочаровывающий вечер для россиянина»
10:15
4
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
09:54
2
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
6
Все новости
Все новости
Во Франции оценили игру Сафонова с «Лансом»: «Разочаровывающий вечер для россиянина»
10:15
4
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
15
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
Вчера, 11:41
6
У «ПСЖ» сорвался трансфер конкурента для Сафонова
15 августа
1
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
15 августа
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
15 августа
3
«ПСЖ» договорился о покупке вингера за 55 миллионов
15 августа
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
15 августа
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
14 августа
Экс-директор «Спартака» описал Сафонова одним словом
14 августа
1
Определен лучший футболист России
14 августа
4
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
14 августа
3
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
14 августа
17
У Сафонова может стать одним конкурентом в «ПСЖ» меньше
14 августа
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
13 августа
«Ювентус» отказался от аренды будущего конкурента Сафонова
13 августа
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
13 августа
«Какое-то говно»: Губерниев – о Забарном, обрезавшем Сафонова на общем фото «ПСЖ»
13 августа
7
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
13 августа
2
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
13 августа
3
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13 августа
6
Эмери объяснил, почему Хвича может выиграть «Золотой мяч»
13 августа
1
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
12 августа
5
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
12 августа
4
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
12 августа
Французский журналист прояснил судьбу Сафонова в «ПСЖ» после покупки Сузуки
12 августа
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
12 августа
1
Сафонов раскрыл сумму затрат на свадьбу с Кондратюк
12 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+