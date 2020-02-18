Арендованный у «Ювентуса» Джан подписал контракт с «Боруссией» до 2024 года

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан не вернется в «Ювентус» летом, несмотря на то что немцы арендовали игрока зимой и он продолжает принадлежать туринцам. Теперь хавбек подписал полноценный контракт с «Боруссией».
Срок действия соглашения между немцами и Джаном – до лета 2024 года. Контракт вступит в силу в июле, когда официально закончится аренда полузащитника.
- В Турине Джан выступал с лета 2018 года.
- Ранее хавбек играл за «Баварию» и «Ливерпуль».
- «Боруссия» в Бундеслиге идет третьей.
Источник: твиттер «Боруссии»