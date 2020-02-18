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  • Арендованный у «Ювентуса» Джан подписал контракт с «Боруссией» до 2024 года

Арендованный у «Ювентуса» Джан подписал контракт с «Боруссией» до 2024 года

18 февраля 2020, 21:43
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан не вернется в «Ювентус» летом, несмотря на то что немцы арендовали игрока зимой и он продолжает принадлежать туринцам. Теперь хавбек подписал полноценный контракт с «Боруссией».

Срок действия соглашения между немцами и Джаном – до лета 2024 года. Контракт вступит в силу в июле, когда официально закончится аренда полузащитника.

  • В Турине Джан выступал с лета 2018 года.
  • Ранее хавбек играл за «Баварию» и «Ливерпуль».
  • «Боруссия» в Бундеслиге идет третьей.

Источник: твиттер «Боруссии»
Германия. Бундеслига Италия. Серия А Ювентус Боруссия Д Джан Эмре
Комментарии (1)
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Dizayner
1582104313
ну чтож, удачи тогда, как бы не пожалел потом
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