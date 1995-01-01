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    Арендованный у «Ювентуса» Джан подписал контракт с «Боруссией» до 2024 года

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан не вернется в «Ювентус» летом, несмотря на то что немцы арендовали игрока зимой и он продолжает принадлежать туринцам. Теперь хавбек подписал полноценный контракт с «Боруссией».

    Срок действия соглашения между немцами и Джаном – до лета 2024 года. Контракт вступит в силу в июле, когда официально закончится аренда полузащитника.

    • В Турине Джан выступал с лета 2018 года.
    • Ранее хавбек играл за «Баварию» и «Ливерпуль».
    • «Боруссия» в Бундеслиге идет третьей.

    Источник: твиттер «Боруссии»

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    Сегодня, 21:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1121

      FRZZ 59 минут назад

      Он же немецкий турок, а дома всегда лучше.

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