Арендованный у «Ювентуса» Джан подписал контракт с «Боруссией» до 2024 года

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан не вернется в «Ювентус» летом, несмотря на то что немцы арендовали игрока зимой и он продолжает принадлежать туринцам. Теперь хавбек подписал полноценный контракт с «Боруссией».

Срок действия соглашения между немцами и Джаном – до лета 2024 года. Контракт вступит в силу в июле, когда официально закончится аренда полузащитника.