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  • Буффон сыграл против четверых сыновей футболистов, с которыми выходил на поле

Буффон сыграл против четверых сыновей футболистов, с которыми выходил на поле

18 февраля 2020, 19:11
8

На прошлой неделе в матче Кубка Италии «Милан»«Ювентус» (1:1) на поле одновременно находились Даниел Мальдини (сын Паоло Мальдини) и вратарь Джанлуиджи Буффон. Голкипер в четвертый раз сыграл против сына футболиста, с которым выходил на поле.

Ранее Буффон играл в одном матче с Тимоти Веа (2018 год), Федерико Кьезой (2017 год), Маркусом Тюрамом (2018 год).

  • Буффон выступает на высшем уровне с 1995 года.
  • Вратарь – чемпион мира 2006 года.
  • Больше всего матчей Буффон провел за «Ювентус».

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Ювентус Буффон Джанлуиджи Мальдини Даниэль
Комментарии (8)
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Черкизовский Кот
1582043291
Ещё и с внуками поиграет ДжиДжи.
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raritet
1582044163
Такому долголетию можно только поаплодировать.
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САДЫЧОК
1582047136
Тут все хороши ! И сыновья , и отцы , И конечно же Буффон !
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mihail200606
1582048701
Прикольная ситуация
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Plyash
1582052375
Фантастика,прямо путешествие во времени.Буффон,несомненно,один из величайших спортсменов современности,да ещё и действующий. Браво,Джанлука!!!
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Dizayner
1582104371
играть 25 лет на высшем уровне! номер один однозначно. респект Джиджи
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