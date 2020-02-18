Буффон сыграл против четверых сыновей футболистов, с которыми выходил на поле

На прошлой неделе в матче Кубка Италии «Милан» – «Ювентус» (1:1) на поле одновременно находились Даниел Мальдини (сын Паоло Мальдини) и вратарь Джанлуиджи Буффон. Голкипер в четвертый раз сыграл против сына футболиста, с которым выходил на поле.

Ранее Буффон играл в одном матче с Тимоти Веа (2018 год), Федерико Кьезой (2017 год), Маркусом Тюрамом (2018 год).