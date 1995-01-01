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    Буффон сыграл против четверых сыновей футболистов, с которыми выходил на поле

    На прошлой неделе в матче Кубка Италии «Милан»«Ювентус» (1:1) на поле одновременно находились Даниел Мальдини (сын Паоло Мальдини) и вратарь Джанлуиджи Буффон. Голкипер в четвертый раз сыграл против сына футболиста, с которым выходил на поле.

    Ранее Буффон играл в одном матче с Тимоти Веа (2018 год), Федерико Кьезой (2017 год), Маркусом Тюрамом (2018 год).

    • Буффон выступает на высшем уровне с 1995 года.
    • Вратарь – чемпион мира 2006 года.
    • Больше всего матчей Буффон провел за «Ювентус».

    Источник: Бомбардир.ру

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