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    Каррагер: «Не могу поверить, что «Ман Сити» сейчас играет в ЛЧ. Что будет, если они ее выиграют?»

    Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал решение УЕФА отстранить «Манчестер Сити» от участия в Лиге чемпионов на два сезона.

    «Никто из этих игроков не должен думать о том, чтобы покинуть «Ман Сити». Эти игроки получают по 300 тысяч фунтов в неделю, но им платят зарплату, которую они не должны получать. Они великолепны в «Ман Сити», но не выиграли Лигу чемпионов.

    Я не могу поверить, что они сейчас играют в Лиге чемпионов. Что будет, если «Сити» выиграет ее в этом сезоне? Это будет насмешкой над решением УЕФА», – сказал Каррагер в эфире Sky Sports, передает Daily Mail.

    • «Сити» отстранили от еврокубков на два сезона в связи с нарушениями норм финансового фэйр-плей.
    • Манчестерцы будут обжаловать дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

    The Times: «Манчестер Сити» заверил игроков, что имеет неопровержимые доказательства перед обжалованием отстранения от еврокубков

    Источник: Daily Mail

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