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  • Каррагер: «Не могу поверить, что «Ман Сити» сейчас играет в ЛЧ. Что будет, если они ее выиграют?»

Каррагер: «Не могу поверить, что «Ман Сити» сейчас играет в ЛЧ. Что будет, если они ее выиграют?»

18 февраля 2020, 14:37
7

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал решение УЕФА отстранить «Манчестер Сити» от участия в Лиге чемпионов на два сезона.

«Никто из этих игроков не должен думать о том, чтобы покинуть «Ман Сити». Эти игроки получают по 300 тысяч фунтов в неделю, но им платят зарплату, которую они не должны получать. Они великолепны в «Ман Сити», но не выиграли Лигу чемпионов.

Я не могу поверить, что они сейчас играют в Лиге чемпионов. Что будет, если «Сити» выиграет ее в этом сезоне? Это будет насмешкой над решением УЕФА», – сказал Каррагер в эфире Sky Sports, передает Daily Mail.

  • «Сити» отстранили от еврокубков на два сезона в связи с нарушениями норм финансового фэйр-плей.
  • Манчестерцы будут обжаловать дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

The Times: «Манчестер Сити» заверил игроков, что имеет неопровержимые доказательства перед обжалованием отстранения от еврокубков

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Лига чемпионов Манчестер Сити Ливерпуль Каррагер Джейми
Комментарии (7)
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DyadyaWel
1582037136
Перевод аховый, хрен поймёшь: обсирает он УЕФА, МАН СИТИ или его игроков...
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richi
1582043499
Сам то понял, чего сказал...
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Garrincha58
1582104872
если выиграют то тут же титул отнимут и вообще не понятная ситуэйшен если отстранили так и сейчас отстраняйте а в плей офф пускай играет третья команда из их группы
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BAIv
1582318073
сейчас они не лишены права участия , что у него так припекает, возможно их и не лишат, а будет условное наказание. зачем бежать впереди судебного решения.
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