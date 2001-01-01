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    Холанд: «Во многом благодаря Сульшеру я добился того, что сейчас у меня есть»

    Форвард «Боруссии» Д Эрлинг Холанд объяснил, почему отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед».

    «Я благодарен Уле-Гуннару Сульшеру. Во многом благодаря ему я добился того, что сейчас у меня есть, но я посчитал, что лучшим вариантом будет «Боруссия».

    Меня не волнуют слухи о том, что я отказался якобы из-за недостаточной зарплаты. Близкие люди знают, что я сконцентрирован только на футболе», – заявил норвежец.

    Источник: Goal

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