Холанд: «Во многом благодаря Сульшеру я добился того, что сейчас у меня есть»

Форвард «Боруссии» Д Эрлинг Холанд объяснил, почему отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед».

«Я благодарен Уле-Гуннару Сульшеру. Во многом благодаря ему я добился того, что сейчас у меня есть, но я посчитал, что лучшим вариантом будет «Боруссия».

Меня не волнуют слухи о том, что я отказался якобы из-за недостаточной зарплаты. Близкие люди знают, что я сконцентрирован только на футболе», – заявил норвежец.