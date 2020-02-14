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  • Холанд: «Во многом благодаря Сульшеру я добился того, что сейчас у меня есть»

Холанд: «Во многом благодаря Сульшеру я добился того, что сейчас у меня есть»

14 февраля 2020, 09:07
1

Форвард «Боруссии» Д Эрлинг Холанд объяснил, почему отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед».

«Я благодарен Уле-Гуннару Сульшеру. Во многом благодаря ему я добился того, что сейчас у меня есть, но я посчитал, что лучшим вариантом будет «Боруссия».

Меня не волнуют слухи о том, что я отказался якобы из-за недостаточной зарплаты. Близкие люди знают, что я сконцентрирован только на футболе», – заявил норвежец.

Источник: Goal
Англия. Кубок Боруссия Д Манчестер Юнайтед Холанд Эрлинг Сульшер Уле-Гуннар
Комментарии (1)
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vmonomah17
1581674536
И правильно сделал. Боруссия - этот тот клуб, где доверяют молодежи.
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