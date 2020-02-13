Паццини – лучший в сезоне Серии А по соотношению минут на один гол. Роналду идет четвертым

Нападающий «Вероны» Джампаоло Паццини лидирует в сезоне Серии А по соотношению минут на один гол (в расчет берутся футболисты, проведшие в течение чемпионата не менее 90 минут). Форвард забивает каждые 40 минут.

Игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду, забивший в последних десяти матчах Серии А подряд, идет по указанному показателю четвертым – он отправляет мячи в ворота каждые 88 минут.