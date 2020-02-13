Паццини – лучший в сезоне Серии А по соотношению минут на один гол. Роналду идет четвертым

Нападающий «Вероны» Джампаоло Паццини лидирует в сезоне Серии А по соотношению минут на один гол (в расчет берутся футболисты, проведшие в течение чемпионата не менее 90 минут). Форвард забивает каждые 40 минут.
Игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду, забивший в последних десяти матчах Серии А подряд, идет по указанному показателю четвертым – он отправляет мячи в ворота каждые 88 минут.
- Паццини в сезоне провел девять матчей, забил четыре гола.
- Главное достижение в карьере – победа с «Интером» в Кубке Италии в 2011 году.
- «Верона» в таблице идет шестой, в зоне Лиги Европы.
Источник: Бомбардир.ру