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    Паццини – лучший в сезоне Серии А по соотношению минут на один гол. Роналду идет четвертым

    Нападающий «Вероны» Джампаоло Паццини лидирует в сезоне Серии А по соотношению минут на один гол (в расчет берутся футболисты, проведшие в течение чемпионата не менее 90 минут). Форвард забивает каждые 40 минут.

    Игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду, забивший в последних десяти матчах Серии А подряд, идет по указанному показателю четвертым – он отправляет мячи в ворота каждые 88 минут.

    • Паццини в сезоне провел девять матчей, забил четыре гола.
    • Главное достижение в карьере – победа с «Интером» в Кубке Италии в 2011 году.
    • «Верона» в таблице идет шестой, в зоне Лиги Европы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.02.2020 22:59
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