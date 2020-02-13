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  • Паццини – лучший в сезоне Серии А по соотношению минут на один гол. Роналду идет четвертым

Паццини – лучший в сезоне Серии А по соотношению минут на один гол. Роналду идет четвертым

13 февраля 2020, 22:59

Нападающий «Вероны» Джампаоло Паццини лидирует в сезоне Серии А по соотношению минут на один гол (в расчет берутся футболисты, проведшие в течение чемпионата не менее 90 минут). Форвард забивает каждые 40 минут.

Игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду, забивший в последних десяти матчах Серии А подряд, идет по указанному показателю четвертым – он отправляет мячи в ворота каждые 88 минут.

  • Паццини в сезоне провел девять матчей, забил четыре гола.
  • Главное достижение в карьере – победа с «Интером» в Кубке Италии в 2011 году.
  • «Верона» в таблице идет шестой, в зоне Лиги Европы.

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Верона Ювентус Роналду Криштиану Паццини Джампаоло
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