Бийол: «Самое большое потрясение за полтора года в России? Чистота»

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол поделился впечатлениями от жизни в Москве.
«Как чувствую себя в многомиллионной Москве? У меня уже был промежуточный шаг – жизнь в Любляне. Хотя еe по размерам тоже сложно сравнить с Москвой. В мегаполисе непросто жить, но я уже ко всему привык – и к огромным потокам людей, и к тяжeлому трафику.
Что касается самого большого потрясения за полтора года в России, это чистота. Кажется, что в центре города ни соринки нет. Не видел такого ни в одной другой столице», – сказал словенец.
- Бийол родился в Вузенице с населением около трех тысяч человек.
- За ЦСКА хавбек выступает с 2018 года.
- В текущем сезоне игрок провел за армейцев 25 матчей, забил два гола и сделал один ассист.
Источник: «Чемпионат»