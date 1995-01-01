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    Бийол: «Самое большое потрясение за полтора года в России? Чистота»

    Полузащитник ЦСКА Яка Бийол поделился впечатлениями от жизни в Москве.

    «Как чувствую себя в многомиллионной Москве? У меня уже был промежуточный шаг – жизнь в Любляне. Хотя еe по размерам тоже сложно сравнить с Москвой. В мегаполисе непросто жить, но я уже ко всему привык – и к огромным потокам людей, и к тяжeлому трафику.

    Что касается самого большого потрясения за полтора года в России, это чистота. Кажется, что в центре города ни соринки нет. Не видел такого ни в одной другой столице», – сказал словенец.

    • Бийол родился в Вузенице с населением около трех тысяч человек.
    • За ЦСКА хавбек выступает с 2018 года.
    • В текущем сезоне игрок провел за армейцев 25 матчей, забил два гола и сделал один ассист.

    Источник: «Чемпионат»

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