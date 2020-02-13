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  • Бийол: «Самое большое потрясение за полтора года в России? Чистота»

Бийол: «Самое большое потрясение за полтора года в России? Чистота»

13 февраля 2020, 09:41
14

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол поделился впечатлениями от жизни в Москве.

«Как чувствую себя в многомиллионной Москве? У меня уже был промежуточный шаг – жизнь в Любляне. Хотя еe по размерам тоже сложно сравнить с Москвой. В мегаполисе непросто жить, но я уже ко всему привык – и к огромным потокам людей, и к тяжeлому трафику.

Что касается самого большого потрясения за полтора года в России, это чистота. Кажется, что в центре города ни соринки нет. Не видел такого ни в одной другой столице», – сказал словенец.

  • Бийол родился в Вузенице с населением около трех тысяч человек.
  • За ЦСКА хавбек выступает с 2018 года.
  • В текущем сезоне игрок провел за армейцев 25 матчей, забил два гола и сделал один ассист.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бийол Яка
Комментарии (14)
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david17
1581577540
Поезжай в ювао, ну или чуть за мкад, а ещё вроде как Москва это не Россия , там ещё больше всего интересного найдёшь)
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mihail200606
1581579447
Ну в центре Москвы или на базе клуба - да..))
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Vratarь
1581585610
Ну, а чё! Правильно чел говорит - в Москве чисто, и в крупных городах тоже. Давайте объективно. Если кто-то скажет: "да ты сюда загляни, тут срач полный", - ок, загляну. Тогда и вы загляните не только в Лувр, а и в бельгийскую деревню, и на окраины Будапешта (уж, про Италию молчу). Вот, что Бийол не заметил - так это русскую ныть повсеместную: "что мы живём в самой ж..., везде у нас плохо, всем на нас наплевать и т.п". Давайте объективнее быть, выгребать прежде всего свой деревенский мусор из головы!
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Axe111
1581590210
АХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХА
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Nerlinger
1581594661
Это он за МКАДом не был!!! К нам в город заезжай, в белых кроссах желательно по ранней весне
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Сергей Александрович
1581596472
Это он ещё в Саратове не был...
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silantiy
1581600886
Промежуточный шаг. ну насмешил. да ******* меньше Нижнего в 3 раза, даж меньше Сарова..
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BRO_football
1581602284
В Москве чисто, потому что весь мусор и грязь вывозят за пределы города, в прямом и переносном смысле.
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Hektor 84
1581615068
Пусть прокатится по России. Посмотрит! Россия это не только Москва!!!
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111ax
1581618762
реально в мск намного чище, чем в других городах РФ, даже чем в том же питере разница налицо
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