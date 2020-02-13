Бийол: «Самое большое потрясение за полтора года в России? Чистота»

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол поделился впечатлениями от жизни в Москве.

«Как чувствую себя в многомиллионной Москве? У меня уже был промежуточный шаг – жизнь в Любляне. Хотя еe по размерам тоже сложно сравнить с Москвой. В мегаполисе непросто жить, но я уже ко всему привык – и к огромным потокам людей, и к тяжeлому трафику.

Что касается самого большого потрясения за полтора года в России, это чистота. Кажется, что в центре города ни соринки нет. Не видел такого ни в одной другой столице», – сказал словенец.