Ибрагимович стал самым возрастным автором гола в истории миланского дерби в Серии А

В матче 23-го тура Серии А «Милан» уступил «Интеру» со счетом 2:4.

Один из голов в этой игре в активе нападающего Златана Ибрагимовича.

Таким образом, швед стал самым возрастным игроком, забившим в миланском дерби в рамках чемпионата Италии.

Ибрагимовичу удалось поразить ворота «Интера», когда ему было 38 лет и 129 дней.

Златан превзошел достижение своего соотечественника Нильса Лидхольма, который в середине прошлого века отличился в дерби в возрасте 38 лет и 43 дней.

«Милан» впервые проиграл после возвращения Ибрагимовича