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    Ибрагимович стал самым возрастным автором гола в истории миланского дерби в Серии А

    В матче 23-го тура Серии А «Милан» уступил «Интеру» со счетом 2:4.

    Один из голов в этой игре в активе нападающего Златана Ибрагимовича.

    Таким образом, швед стал самым возрастным игроком, забившим в миланском дерби в рамках чемпионата Италии.

    Ибрагимовичу удалось поразить ворота «Интера», когда ему было 38 лет и 129 дней.

    Златан превзошел достижение своего соотечественника Нильса Лидхольма, который в середине прошлого века отличился в дерби в возрасте 38 лет и 43 дней.

    «Милан» впервые проиграл после возвращения Ибрагимовича

    Источник: Opta

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