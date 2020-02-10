Ибрагимович стал самым возрастным автором гола в истории миланского дерби в Серии А

В матче 23-го тура Серии А «Милан» уступил «Интеру» со счетом 2:4.
Один из голов в этой игре в активе нападающего Златана Ибрагимовича.
Таким образом, швед стал самым возрастным игроком, забившим в миланском дерби в рамках чемпионата Италии.
Ибрагимовичу удалось поразить ворота «Интера», когда ему было 38 лет и 129 дней.
Златан превзошел достижение своего соотечественника Нильса Лидхольма, который в середине прошлого века отличился в дерби в возрасте 38 лет и 43 дней.
«Милан» впервые проиграл после возвращения Ибрагимовича
Источник: Opta