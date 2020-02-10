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  • Ибрагимович стал самым возрастным автором гола в истории миланского дерби в Серии А

Ибрагимович стал самым возрастным автором гола в истории миланского дерби в Серии А

10 февраля 2020, 09:14
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В матче 23-го тура Серии А «Милан» уступил «Интеру» со счетом 2:4.

Один из голов в этой игре в активе нападающего Златана Ибрагимовича.

Таким образом, швед стал самым возрастным игроком, забившим в миланском дерби в рамках чемпионата Италии.

Ибрагимовичу удалось поразить ворота «Интера», когда ему было 38 лет и 129 дней.

Златан превзошел достижение своего соотечественника Нильса Лидхольма, который в середине прошлого века отличился в дерби в возрасте 38 лет и 43 дней.

«Милан» впервые проиграл после возвращения Ибрагимовича

Источник: Opta
Италия. Серия А Интер Милан Ибрагимович Златан
Комментарии (1)
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Plyash
1581347138
Думаю,что Ибра самым возрастным автором голов в истории Милана станет ещё не раз.
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