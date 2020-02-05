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    Роналду: «В детстве думал, что в 35 лет я буду ловить рыбу на Мадейре»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что в детстве не мог себе представить, что его ждет такая успешная футбольная карьера.

    «В детстве думал, что в 35 лет я буду ловить рыбу на Мадейре. Но не с дорогой удочкой, а с ниткой, намотанной на палец. Мне и в голову не могло прийти, что я буду выступать в таких клубах и выиграю столько трофеев», – сказал португалец.

    Роналду подарили на день рождения новый Гелендваген

    Источник: A Bola

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