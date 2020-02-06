Роналду: «В детстве думал, что в 35 лет я буду ловить рыбу на Мадейре»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что в детстве не мог себе представить, что его ждет такая успешная футбольная карьера.

«В детстве думал, что в 35 лет я буду ловить рыбу на Мадейре. Но не с дорогой удочкой, а с ниткой, намотанной на палец. Мне и в голову не могло прийти, что я буду выступать в таких клубах и выиграю столько трофеев», – сказал португалец.

До «Ювентуса» Роналду выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и «Реал».

В активе форварда 29 трофеев, в том числе два со сборной Португалии.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» забил в течение карьеры 722 гола.

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