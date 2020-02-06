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  • Роналду: «В детстве думал, что в 35 лет я буду ловить рыбу на Мадейре»

Роналду: «В детстве думал, что в 35 лет я буду ловить рыбу на Мадейре»

6 февраля 2020, 11:47
5

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что в детстве не мог себе представить, что его ждет такая успешная футбольная карьера.

«В детстве думал, что в 35 лет я буду ловить рыбу на Мадейре. Но не с дорогой удочкой, а с ниткой, намотанной на палец. Мне и в голову не могло прийти, что я буду выступать в таких клубах и выиграю столько трофеев», – сказал португалец.

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Источник: A Bola
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (5)
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mihail200606
1580981880
Ну вот так...
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BlackMurder
1580985366
А теперь до 40 придеться бегать, как в жопу ужаленный
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Давид59
1580986551
С Данни на пару. Он ведь тоже с Мадейры
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PNZ1985
1580994166
живая легенда.. как не плюйся, но они с Месси лучшие
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Proker
1581005137
За тебя ровесники ловят рыбу, ты в мире футболе нужен,влипе голы и складивай трофеи!)
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