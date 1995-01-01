Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    3 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому

    Роналду подарили на день рождения новый Гелендваген

    Джорджина Родригес, девушка нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, показала в инстаграме, как ее возлюбленного поздравили с днем рождения.

    • В среду португальцу исполнилось 35 лет.
    • В текущем сезоне он сыграл 27 матчей на клубном уровне, в которых забил 22 гола и сделал три ассиста.

    На видео, опубликованном в инстаграме Джорджины, видно, что Роналду возле ресторана ждал новый Mercedes Gelandewagen, украшенный красным бантом.

    text

    Публикация от text (@georginagio) 5 Фев 2020 в 1:18 PST

    Источник: Инстаграм Джорджины Родригес

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:52
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2009

      Давид59 51 минуту назад

      Было нормальное название для этого класса автомобилей - внедорожник. Кто-то назвал их по-немецки (и то неправильно, правильно - Geländewagen) и теперь все повторяют как попугаи.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81452
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75394
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru