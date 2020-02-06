Роналду подарили на день рождения новый Гелендваген

Джорджина Родригес, девушка нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, показала в инстаграме, как ее возлюбленного поздравили с днем рождения.

В среду португальцу исполнилось 35 лет.

В текущем сезоне он сыграл 27 матчей на клубном уровне, в которых забил 22 гола и сделал три ассиста.

На видео, опубликованном в инстаграме Джорджины, видно, что Роналду возле ресторана ждал новый Mercedes Gelandewagen, украшенный красным бантом.