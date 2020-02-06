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Роналду подарили на день рождения новый Гелендваген

6 февраля 2020, 07:52
5

Джорджина Родригес, девушка нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, показала в инстаграме, как ее возлюбленного поздравили с днем рождения.

  • В среду португальцу исполнилось 35 лет.
  • В текущем сезоне он сыграл 27 матчей на клубном уровне, в которых забил 22 гола и сделал три ассиста.

На видео, опубликованном в инстаграме Джорджины, видно, что Роналду возле ресторана ждал новый Mercedes Gelandewagen, украшенный красным бантом.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Джорджины Родригес
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (5)
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Давид59
1580966236
Было нормальное название для этого класса автомобилей - внедорожник. Кто-то назвал их по-немецки (и то неправильно, правильно - Geländewagen) и теперь все повторяют как попугаи.
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Don_Barzini
1580976665
****, как же ему по уху на этот подарок)))
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Plyash
1580976926
Это у нас "Гелик" для золотой молодёжи и уродов-нувориш автомобиль для престижа. Для Криша это очередное развлекалово для охоты,рыбалки и бл...док. С Днюхой тебя,Криш.
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Павел Буре
1580980580
Интересно, она видело как Роналду Дибалу целует???
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juvseriy
1580985383
Ну он за день на такой зарабатывает) может на два таких)
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