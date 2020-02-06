Роналду подарили на день рождения новый Гелендваген

Джорджина Родригес, девушка нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, показала в инстаграме, как ее возлюбленного поздравили с днем рождения.
- В среду португальцу исполнилось 35 лет.
- В текущем сезоне он сыграл 27 матчей на клубном уровне, в которых забил 22 гола и сделал три ассиста.
На видео, опубликованном в инстаграме Джорджины, видно, что Роналду возле ресторана ждал новый Mercedes Gelandewagen, украшенный красным бантом.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Инстаграм Джорджины Родригес