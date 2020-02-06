Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кубок Германии. «Бавария» прошла «Хоффенхайм», в матче семь голов

Кубок Германии. «Бавария» прошла «Хоффенхайм», в матче семь голов

6 февраля 2020, 00:47
5

В 1/8 финала Кубка Германии баварцы оказались сильнее «Хоффенхайма». Дублем отметился лучший бомбардир команды в текущем сезоне Роберт Левандовски.

У гостей два гола забил перешедший зимой из «Севильи» нападающий Мунас Даббур. Еще один мяч в свои ворота переправил Джером Боатенг.

Кубок Германии. 1/8 финала

Бавария – Хоффенхайм – 4:3 (3:1)

Голы: 0:1 – Боатенг, 8 (в свои ворота); 1:1 – Хюбнер, 13 (в свои ворота); 2:1 – Мюллер, 20; 3:1 – Левандовски, 36; 4:1 – Левандовски, 80; 4:2 – Даббур, 82; 4:3 – Даббур, 90+2.

Результаты Кубка Германии

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Германия. Кубок Бавария Хоффенхайм
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BlackMurder
1580955181
А как иначе) хоть убей объясните мне, коутинье ваще забивать умеет? Че с ним, где его так уничтожили
Ответить
PNZ1985
1580967578
ffff*ck)))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+