Кубок Германии. «Бавария» прошла «Хоффенхайм», в матче семь голов

В 1/8 финала Кубка Германии баварцы оказались сильнее «Хоффенхайма». Дублем отметился лучший бомбардир команды в текущем сезоне Роберт Левандовски.

У гостей два гола забил перешедший зимой из «Севильи» нападающий Мунас Даббур. Еще один мяч в свои ворота переправил Джером Боатенг.

Кубок Германии. 1/8 финала

Бавария – Хоффенхайм – 4:3 (3:1)

Голы: 0:1 – Боатенг, 8 (в свои ворота); 1:1 – Хюбнер, 13 (в свои ворота); 2:1 – Мюллер, 20; 3:1 – Левандовски, 36; 4:1 – Левандовски, 80; 4:2 – Даббур, 82; 4:3 – Даббур, 90+2.

Результаты Кубка Германии