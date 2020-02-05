Алисон крестил жену хавбека «МЮ» Фреда в своем бассейне

Вратарь «Ливерпуля» Алисон крестил супругу полузащитника «Манчестер Юнайтед» Фреда в бассейне своего дома.

Бразильский голкипер вместе со своей супругой провели крещение Моник Салум, супруги Фреда. Они опустили девушку в воду, а затем обняли ее.

«Не могу не поблагодарить моих дорогих друзей Наталию Бекер и Алисона Бекера, которые познакомили меня с жизнью во Христе Иисусе, и своими свидетельствами преобразили жизнь всех окружающих, включая мою!» – написала Салум в инстаграме.

Ранее в январе Алисон участвовал в крещении своего одноклубника Роберто Фирмино.