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    Алисон крестил жену хавбека «МЮ» Фреда в своем бассейне

    Вратарь «Ливерпуля» Алисон крестил супругу полузащитника «Манчестер Юнайтед» Фреда в бассейне своего дома.

    Бразильский голкипер вместе со своей супругой провели крещение Моник Салум, супруги Фреда. Они опустили девушку в воду, а затем обняли ее.

    «Не могу не поблагодарить моих дорогих друзей Наталию Бекер и Алисона Бекера, которые познакомили меня с жизнью во Христе Иисусе, и своими свидетельствами преобразили жизнь всех окружающих, включая мою!» – написала Салум в инстаграме.

    • Ранее в январе Алисон участвовал в крещении своего одноклубника Роберто Фирмино.

    text 2 Фев 2020 в 4:25 PST

    Источник: инстаграм Моник Салум

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