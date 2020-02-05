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Алисон крестил жену хавбека «МЮ» Фреда в своем бассейне

5 февраля 2020, 18:46
4

Вратарь «Ливерпуля» Алисон крестил супругу полузащитника «Манчестер Юнайтед» Фреда в бассейне своего дома.

Бразильский голкипер вместе со своей супругой провели крещение Моник Салум, супруги Фреда. Они опустили девушку в воду, а затем обняли ее.

«Не могу не поблагодарить моих дорогих друзей Наталию Бекер и Алисона Бекера, которые познакомили меня с жизнью во Христе Иисусе, и своими свидетельствами преобразили жизнь всех окружающих, включая мою!» – написала Салум в инстаграме.

  • Ранее в январе Алисон участвовал в крещении своего одноклубника Роберто Фирмино.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Моник Салум
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Манчестер Юнайтед Фред Алиссон
Комментарии (4)
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richi
1580919101
Сан имеет чтоле? Может папарацци чего не так поняли? Начало обычной бразильской групповушки...
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mihail200606
1580920241
Это точно крещение было?) или фреду так объяснили...
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Dos_Santos
1580924844
Админ, добавь эмоджи на сайт. Мне срочно нужен эмодж "рукалицо"
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egor tikhonov
1581162729
бомбардир-ты снецом эту новость выложил,что бы почитать хамство про то как и в каких позах крестил?
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