Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Газзаев: РПЛ после переизбрания Прядкина должна повысить стоимость телеправ

Газзаев: РПЛ после переизбрания Прядкина должна повысить стоимость телеправ

5 февраля 2020, 15:21
3

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев заявил, что РПЛ после переизбрания Сергея Прядкина на пост президента должна повысить стоимость телеправ.

«Нужно повышать стоимость телевизионных прав. К сожалению, у нас каждый год клубы объявляют о банкротстве, и это касается команд из высшего дивизиона. Если увеличится стоимость телевизионных прав, то более благополучно будут существовать клубы. Это один из главных вопросов, который лига должна решить, это просто смешно, какие деньги сегодня лига получает от телевидения», – сказал Газзаев.

По его словам, в РПЛ правильно сделали, что назначили перевыборы президента, «чтобы все было легитимно и прозрачно».

  • В 2018 году РПЛ заключила контракт с «Матч ТВ» на четыре года, сумма соглашения составила 1,7 миллиарда рублей в год.
  • Выборы президента РПЛ состоятся 17 марта 2020 года.
  • Прядкин – единственный претендент на пост главы РПЛ.

Прядкин: «Благодарен всем клубам за оказанное доверие. Буду готовиться к выборам»

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Газзаев Валерий Прядкин Сергей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bset
1580905528
Ну какие телеправа? На Тамбов практически не ходят люди. А почему? Потому что играет не в своем городе. Вот над чем в первую очередь нужно работать. Посмотри видео Красавы последнее про зону Восток. Там клубы банкротятся, потому что перелеты очень дорогие. Что делают чиновники? Берут и закидывают клубы в зону Запад и Центр, серьезно увеличивая бюджет. Вроде все люди не глупые, с образованием, но настолько оторваны от реальности...
Ответить
ARTHUR19
1580905891
Давайте лучше госкорпорации не будем финансировать ведущие клубы России. Речь идет в первую очередь о Зените, ЦСКА, Динамо, Локомотиве, а потом уже клубы, спонсирующиеся из бюджетов регионов. Тогда станет ясно, а нужно ли вообще финансировать наш футбол, раз команды вылетают из европубков.
Ответить
Hektor 84
1580935059
Газзаев расскажи где Алания? Куда пошли деньги от телеправ положенные Алании? Меньше надо воровать бюджетное бабло, тогда и клубам будет денег хватать. Тупой чинушка. У нас в стране чем больше воруешь тем больше должность получаешь. Плевать тебе на клубы. Вас больше заботит то сколько будет распиленых денег. Твари да когда же вы нажретесь и нагребетесь уже. Гребут гребут!!! У них там денег уже на несколько поколений навалено. И все равно мало!!! Телеправа что спасут наши клубы от банкротства? Да вы их разворуете. Потому и заботится о том чтоб куски по жирнее были. Стыдно за Газзаева пса!!!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+