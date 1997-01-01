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    Газзаев: РПЛ после переизбрания Прядкина должна повысить стоимость телеправ

    Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев заявил, что РПЛ после переизбрания Сергея Прядкина на пост президента должна повысить стоимость телеправ.

    «Нужно повышать стоимость телевизионных прав. К сожалению, у нас каждый год клубы объявляют о банкротстве, и это касается команд из высшего дивизиона. Если увеличится стоимость телевизионных прав, то более благополучно будут существовать клубы. Это один из главных вопросов, который лига должна решить, это просто смешно, какие деньги сегодня лига получает от телевидения», – сказал Газзаев.

    По его словам, в РПЛ правильно сделали, что назначили перевыборы президента, «чтобы все было легитимно и прозрачно».

    • В 2018 году РПЛ заключила контракт с «Матч ТВ» на четыре года, сумма соглашения составила 1,7 миллиарда рублей в год.
    • Выборы президента РПЛ состоятся 17 марта 2020 года.
    • Прядкин – единственный претендент на пост главы РПЛ.

    Прядкин: «Благодарен всем клубам за оказанное доверие. Буду готовиться к выборам»

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 15:21
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2055

      Борат 1 час назад

      сейчас рылы будут хрюкать !
      гы-гы

      0
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      Рейтинг: +533

      ARTHUR19 1 час назад

      Давайте лучше госкорпорации не будем финансировать ведущие клубы России. Речь идет в первую очередь о Зените, ЦСКА, Динамо, Локомотиве, а потом уже клубы, спонсирующиеся из бюджетов регионов. Тогда станет ясно, а нужно ли вообще финансировать наш футбол, раз команды вылетают из европубков.

      0
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      Рейтинг: +13908

      bset 1 час назад

      Ну какие телеправа? На Тамбов практически не ходят люди. А почему? Потому что играет не в своем городе. Вот над чем в первую очередь нужно работать. Посмотри видео Красавы последнее про зону Восток. Там клубы банкротятся, потому что перелеты очень дорогие. Что делают чиновники? Берут и закидывают клубы в зону Запад и Центр, серьезно увеличивая бюджет. Вроде все люди не глупые, с образованием, но настолько оторваны от реальности...

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      Рейтинг: +8268

      parevg 1 час назад

      Тебе, псу, мало в думе платят???
      Еще с телеправ решил отщипнуть???

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