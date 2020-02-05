Газзаев: РПЛ после переизбрания Прядкина должна повысить стоимость телеправ

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев заявил, что РПЛ после переизбрания Сергея Прядкина на пост президента должна повысить стоимость телеправ.

«Нужно повышать стоимость телевизионных прав. К сожалению, у нас каждый год клубы объявляют о банкротстве, и это касается команд из высшего дивизиона. Если увеличится стоимость телевизионных прав, то более благополучно будут существовать клубы. Это один из главных вопросов, который лига должна решить, это просто смешно, какие деньги сегодня лига получает от телевидения», – сказал Газзаев.

По его словам, в РПЛ правильно сделали, что назначили перевыборы президента, «чтобы все было легитимно и прозрачно».

В 2018 году РПЛ заключила контракт с «Матч ТВ» на четыре года, сумма соглашения составила 1,7 миллиарда рублей в год.

Выборы президента РПЛ состоятся 17 марта 2020 года.

Прядкин – единственный претендент на пост главы РПЛ.

Прядкин: «Благодарен всем клубам за оказанное доверие. Буду готовиться к выборам»