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    Прядкин: «Благодарен всем клубам за оказанное доверие. Буду готовиться к выборам»

    Вчера, 4 февраля, завершился срок выдвижения кандидатур на пост президента РПЛ. Единственным претендентом на должность остался действующий глава лиги Сергей Прядкин.

    • Прядкин руководит РПЛ с ноября 2007 года.
    • 16 января все клубы Премьер-лиги единогласно переизбрали 58-летнего функционера на новый пятилетний срок, но РФС результаты этого голосования аннулировал.

    «Мы учли рекомендации Избиркома РРФС по процедуре выборов президента РПЛ, клубы Премьер-лиги приняли предложенные корректировки и проведут выборы президента Премьер-лиги в соответствии с Избирательным регламентом РФС.

    Я благодарен всем клубам Лиги за оказанное мне доверие.

    Предварительно обсуждал с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым предстоящие выборы, и он поддержал мою кандидатуру.

    Буду готовиться к выборам. 17 марта перед началом голосования представлю руководителям клубов отчет о работе Лиги под моим руководством за последние пять лет и ключевые направления программы развития РПЛ на следующий пятилетний период», – сказал Прядкин.

    • Выборы президента РПЛ состоятся 17 марта 2020 года.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2056

      Борат 21 минуту назад

      прядкин: спасибо за доверие !
      цорн: не за что, папа !

      позор рылам !
      гы-гы

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