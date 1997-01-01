Прядкин: «Благодарен всем клубам за оказанное доверие. Буду готовиться к выборам»

прядкин: спасибо за доверие !
цорн: не за что, папа !
позор рылам !
гы-гы
Вчера, 4 февраля, завершился срок выдвижения кандидатур на пост президента РПЛ. Единственным претендентом на должность остался действующий глава лиги Сергей Прядкин.
- Прядкин руководит РПЛ с ноября 2007 года.
- 16 января все клубы Премьер-лиги единогласно переизбрали 58-летнего функционера на новый пятилетний срок, но РФС результаты этого голосования аннулировал.
«Мы учли рекомендации Избиркома РРФС по процедуре выборов президента РПЛ, клубы Премьер-лиги приняли предложенные корректировки и проведут выборы президента Премьер-лиги в соответствии с Избирательным регламентом РФС.
Я благодарен всем клубам Лиги за оказанное мне доверие.
Предварительно обсуждал с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым предстоящие выборы, и он поддержал мою кандидатуру.
Буду готовиться к выборам. 17 марта перед началом голосования представлю руководителям клубов отчет о работе Лиги под моим руководством за последние пять лет и ключевые направления программы развития РПЛ на следующий пятилетний период», – сказал Прядкин.
- Выборы президента РПЛ состоятся 17 марта 2020 года.