Прядкин: «Благодарен всем клубам за оказанное доверие. Буду готовиться к выборам»

Вчера, 4 февраля, завершился срок выдвижения кандидатур на пост президента РПЛ. Единственным претендентом на должность остался действующий глава лиги Сергей Прядкин.

Прядкин руководит РПЛ с ноября 2007 года.

16 января все клубы Премьер-лиги единогласно переизбрали 58-летнего функционера на новый пятилетний срок, но РФС результаты этого голосования аннулировал.

«Мы учли рекомендации Избиркома РРФС по процедуре выборов президента РПЛ, клубы Премьер-лиги приняли предложенные корректировки и проведут выборы президента Премьер-лиги в соответствии с Избирательным регламентом РФС.

Я благодарен всем клубам Лиги за оказанное мне доверие.

Предварительно обсуждал с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым предстоящие выборы, и он поддержал мою кандидатуру.

Буду готовиться к выборам. 17 марта перед началом голосования представлю руководителям клубов отчет о работе Лиги под моим руководством за последние пять лет и ключевые направления программы развития РПЛ на следующий пятилетний период», – сказал Прядкин.