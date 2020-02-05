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  • Прядкин: «Благодарен всем клубам за оказанное доверие. Буду готовиться к выборам»

Прядкин: «Благодарен всем клубам за оказанное доверие. Буду готовиться к выборам»

5 февраля 2020, 10:57
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Вчера, 4 февраля, завершился срок выдвижения кандидатур на пост президента РПЛ. Единственным претендентом на должность остался действующий глава лиги Сергей Прядкин.

  • Прядкин руководит РПЛ с ноября 2007 года.
  • 16 января все клубы Премьер-лиги единогласно переизбрали 58-летнего функционера на новый пятилетний срок, но РФС результаты этого голосования аннулировал.

«Мы учли рекомендации Избиркома РРФС по процедуре выборов президента РПЛ, клубы Премьер-лиги приняли предложенные корректировки и проведут выборы президента Премьер-лиги в соответствии с Избирательным регламентом РФС.

Я благодарен всем клубам Лиги за оказанное мне доверие.

Предварительно обсуждал с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым предстоящие выборы, и он поддержал мою кандидатуру.

Буду готовиться к выборам. 17 марта перед началом голосования представлю руководителям клубов отчет о работе Лиги под моим руководством за последние пять лет и ключевые направления программы развития РПЛ на следующий пятилетний период», – сказал Прядкин.

  • Выборы президента РПЛ состоятся 17 марта 2020 года.

Источник: Официальный сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (1)
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Obojaemiy
1580897500
Че не успели бабло отмыть на выборахвсе отменили и заново переизбрались..
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