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    Тихонов – о Кокорине: «Футболисты – не крепостные»

    Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

    – Сейчас вы часто бываете на «Матч ТВ» в качестве эксперта. Насколько удается быть там искренним?

    – Если бы мы с вами сидели за кофе, то выражались бы по-другому. В личной беседе, может, и пару ласковых слов сказали бы. А на телевидении нужно себя контролировать. При этом все, что я говорю, искренне. Но не мне решать, условно, как себя должен вести «Зенит» с Кокориным – это дело клуба.

    – А свое мнение у вас есть?

    Семак же дал понять, что Кокорин нужен команде.

    – В каком веке мы живем, если чемпион страны объявляет о трансфере футболиста без его ведома? Кокорин хоть и отсидел, но не стал рабом.

    – Правильно, футболисты не крепостные. В соглашении нужна подпись игрока. Я так понимаю, в этой ситуации можно было просто сказать Кокорину: «Мы с тобой продлеваем контракт, но сейчас просим тебя ради игровой практики уйти в аренду». Даже в этом случае он может отказаться. А когда люди узнают все из прессы, наверное, это неправильно. Я бы позвал тренера и игрока и прояснил бы ситуацию. А то получается, что руководство договорилось, а Кокорин – нет. Так в прессе и начинается выяснение отношений, – сказал Тихонов.

    • «Сочи» объявил об аренде Кокорина две недели назад.
    • Форвард отказался присоединяться к аутсайдеру РПЛ, за что его отправили в «Зенит-2».
    • По словам агента Кокорина, игрок в «Сочи» не собирается.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +63

      Александр Питер 7 минут назад

      Правильно сказал.Здесь все за человеческие отношения к Кокорину.В аренду так в аренду но сделайте это цивилизованно.

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