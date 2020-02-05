Тихонов – о Кокорине: «Футболисты – не крепостные»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

– Сейчас вы часто бываете на «Матч ТВ» в качестве эксперта. Насколько удается быть там искренним?

– Если бы мы с вами сидели за кофе, то выражались бы по-другому. В личной беседе, может, и пару ласковых слов сказали бы. А на телевидении нужно себя контролировать. При этом все, что я говорю, искренне. Но не мне решать, условно, как себя должен вести «Зенит» с Кокориным – это дело клуба.

– А свое мнение у вас есть?

– Семак же дал понять, что Кокорин нужен команде.

– В каком веке мы живем, если чемпион страны объявляет о трансфере футболиста без его ведома? Кокорин хоть и отсидел, но не стал рабом.

– Правильно, футболисты не крепостные. В соглашении нужна подпись игрока. Я так понимаю, в этой ситуации можно было просто сказать Кокорину: «Мы с тобой продлеваем контракт, но сейчас просим тебя ради игровой практики уйти в аренду». Даже в этом случае он может отказаться. А когда люди узнают все из прессы, наверное, это неправильно. Я бы позвал тренера и игрока и прояснил бы ситуацию. А то получается, что руководство договорилось, а Кокорин – нет. Так в прессе и начинается выяснение отношений, – сказал Тихонов.