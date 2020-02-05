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Тихонов – о Кокорине: «Футболисты – не крепостные»

5 февраля 2020, 12:56
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

– Сейчас вы часто бываете на «Матч ТВ» в качестве эксперта. Насколько удается быть там искренним?

– Если бы мы с вами сидели за кофе, то выражались бы по-другому. В личной беседе, может, и пару ласковых слов сказали бы. А на телевидении нужно себя контролировать. При этом все, что я говорю, искренне. Но не мне решать, условно, как себя должен вести «Зенит» с Кокориным – это дело клуба.

– А свое мнение у вас есть?

Семак же дал понять, что Кокорин нужен команде.

– В каком веке мы живем, если чемпион страны объявляет о трансфере футболиста без его ведома? Кокорин хоть и отсидел, но не стал рабом.

– Правильно, футболисты не крепостные. В соглашении нужна подпись игрока. Я так понимаю, в этой ситуации можно было просто сказать Кокорину: «Мы с тобой продлеваем контракт, но сейчас просим тебя ради игровой практики уйти в аренду». Даже в этом случае он может отказаться. А когда люди узнают все из прессы, наверное, это неправильно. Я бы позвал тренера и игрока и прояснил бы ситуацию. А то получается, что руководство договорилось, а Кокорин – нет. Так в прессе и начинается выяснение отношений, – сказал Тихонов.

  • «Сочи» объявил об аренде Кокорина две недели назад.
  • Форвард отказался присоединяться к аутсайдеру РПЛ, за что его отправили в «Зенит-2».
  • По словам агента Кокорина, игрок в «Сочи» не собирается.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр Тихонов Андрей
Комментарии (5)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Александр Питер
1580898103
Правильно сказал.Здесь все за человеческие отношения к Кокорину.В аренду так в аренду но сделайте это цивилизованно.
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Nevsky_RU
1580904422
а что не так то? ну в принципе? У Кокорина контракт с Зенитом. Зенит не может без его согласия отправить в аренду, посему отправили в Зенит-2. Всё в рамках контракта. У крепостных выбора не было. Здесь же были 2 альтернативы, Сочи или Зенит-2. Коко выбрал второй вариант. Формально - всё ок. Кокорин наёмный сотрудник anyway, контрактник, и это самый главный момент в данной истории. Другой вопрос как всё это было сделано. В каком контексте и при каких нюансах. Нашим "экспертам" следовало бы выражаться яснее, чётче. Пол страны дебилов, и на ТВ героев под эту биомассу подбирают. Пипл хавает, ****.
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Кузьмич на трибуне
1580922813
Саша должен перетерпеть до конца сезона. Хоть в Сочи, хоть в Зен-2. А дальше свободная птица.
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