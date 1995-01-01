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    Daily Mail: футболисты «Манчестер Сити» призвали Гвардиолу отказаться от ротации

    В матче 25-го тура АПЛ «Манчестер Сити» уступил «Тоттенхэму» со счeтом 0:2.

    По информации источника, после матча футболисты «Сити» попросили главного тренера команды Хосепа Гвардиолы воздержаться от постоянной ротации.

    «Манчестер Сити» впервые при Гвардиоле не забил в двух матчах подряд и потерпел шестое поражение в чемпионате.

    Менее, чем через месяц «Сити» играть в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

    • Гвардиола внес 76 изменений в состав в нынешнем сезоне. Это больше, чем у любого другого тренера в АПЛ.
    • Послу ухода помощника Гвардиолы Микеля Артеты ни в одном из матчей испанский специалист не оставлял состав на игру без изменений.

    Источник: Daily Mail

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