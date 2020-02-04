Daily Mail: футболисты «Манчестер Сити» призвали Гвардиолу отказаться от ротации

В матче 25-го тура АПЛ «Манчестер Сити» уступил «Тоттенхэму» со счeтом 0:2.

По информации источника, после матча футболисты «Сити» попросили главного тренера команды Хосепа Гвардиолу воздержаться от постоянной ротации.

«Манчестер Сити» впервые при Гвардиоле не забил в двух матчах подряд и потерпел шестое поражение в чемпионате.

Менее чем через месяц «Сити» играть в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».