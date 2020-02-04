Daily Mail: футболисты «Манчестер Сити» призвали Гвардиолу отказаться от ротации

В матче 25-го тура АПЛ «Манчестер Сити» уступил «Тоттенхэму» со счeтом 0:2.
По информации источника, после матча футболисты «Сити» попросили главного тренера команды Хосепа Гвардиолу воздержаться от постоянной ротации.
«Манчестер Сити» впервые при Гвардиоле не забил в двух матчах подряд и потерпел шестое поражение в чемпионате.
Менее чем через месяц «Сити» играть в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».
- Гвардиола внес 76 изменений в состав в нынешнем сезоне. Это больше, чем у любого другого тренера в АПЛ.
- После ухода помощника Гвардиолы Микеля Артеты ни в одном из матчей испанский специалист не оставлял состав на игру без изменений.
Источник: Daily Mail