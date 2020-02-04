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  • Daily Mail: футболисты «Манчестер Сити» призвали Гвардиолу отказаться от ротации

Daily Mail: футболисты «Манчестер Сити» призвали Гвардиолу отказаться от ротации

4 февраля 2020, 07:48
7

В матче 25-го тура АПЛ «Манчестер Сити» уступил «Тоттенхэму» со счeтом 0:2.

По информации источника, после матча футболисты «Сити» попросили главного тренера команды Хосепа Гвардиолу воздержаться от постоянной ротации.

«Манчестер Сити» впервые при Гвардиоле не забил в двух матчах подряд и потерпел шестое поражение в чемпионате.

Менее чем через месяц «Сити» играть в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

  • Гвардиола внес 76 изменений в состав в нынешнем сезоне. Это больше, чем у любого другого тренера в АПЛ.
  • После ухода помощника Гвардиолы Микеля Артеты ни в одном из матчей испанский специалист не оставлял состав на игру без изменений.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (7)
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lysenkoff
1580796823
Уже скоро...
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Cules2013
1580799387
Источник инфы не самый надёжный, да и Пеп не из тех, кому игроки будут что-то там указывать, как ему работать. Было парочку таких, где они сейчас? Кто их помнит? Думаю, что показателем текущего сезона будет игра в ЛЧ. Также отличные шансы взять Кубки Англии, опять)
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ItalianFootball
1580800311
Игроки ? Это небось основа призвала ? или дублеры полировать лавку согласны ? Что за чушь..
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Derzkiy1
1580805002
Ливерпуль постоянно так делает ...
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САДЫЧОК
1580806096
Какие то сказки ! Футболисты призвали ! Посмел бы , кто призвать-сразу бы полировал лавку !
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Hektor 84
1580818500
Фамилии, пароли, явки
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