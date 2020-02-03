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  • Игрок бразильского «Аваи» повалил на землю выбежавшего на поле фаната, а другой ударил его ногой по голове

Игрок бразильского «Аваи» повалил на землю выбежавшего на поле фаната, а другой ударил его ногой по голове

3 февраля 2020, 12:59
8

Инцидент с участием болельщика случился во время матча чемпионата штата Катариненсе (Бразилия) между «Фигейренсе» и «Аваи» (0:2). На поле выбежал фанат, против которого игроки гостей применили физическое воздействие.

Болельщик выбежал на поле после того как уходящий замененный футболист Бруно Силва показал в сторону трибун жест пальцами, указывающий на текущий счет матча (0:2). Это стало причиной беспорядков среди фанатов «Фигейренсе».

Выбежав на поле, фанат побежал к скамейке «Аваи». Там запасной игрок повалил нарушителя порядка на землю подножкой, а подбежавший Бруно Силва (показывавший фанатам счет матча) ударил болельщика по голове ногой. Видео доступно ниже.

  • Матч прерывали более чем на 20 минут.
  • Поваленного на землю болельщика впоследствии передали полиции.
  • «Аваи» в таблице чемпионата Катариненсе идет вторым, «Фигейренсе» – четвертым.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Nitwik Football
Бразилия. Серия А Аваи
Комментарии (8)
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Igreks
1580731233
Бруно Силва - обезьяна дикая
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Artemka444
1580735098
таких нужно гнать из футбола!!!
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portero
1580735835
Мстя может и быть, у них там весёлая жизнь.
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zigbert
1580841442
Семеро на одного. И еще удар в голову. Это жестоко.
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