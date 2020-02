Игрок бразильского «Аваи» повалил на землю выбежавшего на поле фаната, а другой ударил его ногой по голове

Инцидент с участием болельщика случился во время матча чемпионата штата Катариненсе (Бразилия) между «Фигейренсе» и «Аваи» (0:2). На поле выбежал фанат, против которого игроки гостей применили физическое воздействие.

Болельщик выбежал на поле после того как уходящий замененный футболист Бруно Силва показал в сторону трибун жест пальцами, указывающий на текущий счет матча (0:2). Это стало причиной беспорядков среди фанатов «Фигейренсе».

Выбежав на поле, фанат побежал к скамейке «Аваи». Там запасной игрок повалил нарушителя порядка на землю подножкой, а подбежавший Бруно Силва (показывавший фанатам счет матча) ударил болельщика по голове ногой. Видео доступно ниже.

WHAT ON EARTH! A Figueirense fan rushed to the Avai bench near the end of the game.While a substitute player tackled him to the ground, Bruno Silva comes out of nowhere and kicks the fan in the head! pic.twitter.com/XRCACGAwfR