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  • Лукаку забил 12 голов в первых 11 гостевых матчах Серии А. Это новый рекорд

Лукаку забил 12 голов в первых 11 гостевых матчах Серии А. Это новый рекорд

3 февраля 2020, 09:43

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку оформил дубль в выездном матче чемпионата Италии с «Удинезе».

Таким образом, бельгиец забил 12 мячей в 11 гостевых играх Серии А с момента своего дебюта в турнире.

Как сообщает Opta, ранее ни одному игроку подобное не удавалось.

  • Прошлым летом «Интер» купил Лукаку за 65 миллионов евро.
  • В активе нападающего в текущем сезоне 20 голов и четыре ассиста в 29 матчах.

В 2020 году Лукаку забил в Серии А столько же голов, сколько весь «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

Источник: Opta
Италия. Серия А Интер Лукаку Ромелу
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