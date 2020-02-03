Лукаку забил 12 голов в первых 11 гостевых матчах Серии А. Это новый рекорд

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку оформил дубль в выездном матче чемпионата Италии с «Удинезе».

Таким образом, бельгиец забил 12 мячей в 11 гостевых играх Серии А с момента своего дебюта в турнире.

Как сообщает Opta, ранее ни одному игроку подобное не удавалось.

Прошлым летом «Интер» купил Лукаку за 65 миллионов евро.

В активе нападающего в текущем сезоне 20 голов и четыре ассиста в 29 матчах.

В 2020 году Лукаку забил в Серии А столько же голов, сколько весь «Манчестер Юнайтед» в АПЛ