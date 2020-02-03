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  • В 2020 году Лукаку забил в Серии А столько же голов, сколько весь «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

В 2020 году Лукаку забил в Серии А столько же голов, сколько весь «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

3 февраля 2020, 07:33

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку оформил дубль в матче чемпионата Италии с «Удинезе».

С начала календарного года бельгиец забил четыре мяча в играх Серии А.

За указанный период бывший клуб нападающего «Манчестер Юнайтед» также отличился четырьмя голами в АПЛ.

Манкунианцы провели в Премьер-лиге пять матчей и забили только в одном из них – с «Норвичем» (4:0).

  • Лукаку выступал за «МЮ» с 2017 по 2019 год.
  • Он забил 42 гола в 96 матчах.
  • Летом нападающий ушел в «Интер» за 65 миллионов евро.

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Интер Лукаку Ромелу
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