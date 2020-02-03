В 2020 году Лукаку забил в Серии А столько же голов, сколько весь «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку оформил дубль в матче чемпионата Италии с «Удинезе».
С начала календарного года бельгиец забил четыре мяча в играх Серии А.
За указанный период бывший клуб нападающего «Манчестер Юнайтед» также отличился четырьмя голами в АПЛ.
Манкунианцы провели в Премьер-лиге пять матчей и забили только в одном из них – с «Норвичем» (4:0).
- Лукаку выступал за «МЮ» с 2017 по 2019 год.
- Он забил 42 гола в 96 матчах.
- Летом нападающий ушел в «Интер» за 65 миллионов евро.
Источник: «Бомбардир»