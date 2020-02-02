Льорис вышел в лидеры по отраженным с начала прошлого сезона АПЛ пенальти

После матча 25-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (2:0) у вратаря «Тоттенхэма» Уго Льориса стало три отбитых пенальти в чемпионате Англии, если считать со старта сезона-2018/19. Француз лидирует по этому показателю.

В матче с «Сити» переиграть Льориса не смог полузащитник Илкай Гюндоган, который впервые за время выступления в АПЛ не реализовал пенальти.