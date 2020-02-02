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  • Льорис вышел в лидеры по отраженным с начала прошлого сезона АПЛ пенальти

Льорис вышел в лидеры по отраженным с начала прошлого сезона АПЛ пенальти

2 февраля 2020, 23:05

После матча 25-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (2:0) у вратаря «Тоттенхэма» Уго Льориса стало три отбитых пенальти в чемпионате Англии, если считать со старта сезона-2018/19. Француз лидирует по этому показателю.

В матче с «Сити» переиграть Льориса не смог полузащитник Илкай Гюндоган, который впервые за время выступления в АПЛ не реализовал пенальти.

  • Льорис в сезоне АПЛ провел девять матчей.
  • Вратарь на рынке стоит 18 миллионов евро.
  • «Тоттенхэм» в таблице идет на пятом месте.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Тоттенхэм Льорис Уго
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