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Marca: Умтити в январе отказал «Арсеналу»

1 февраля 2020, 15:36
3

Во время зимнего трансферного окна защитник «Барселоны» Самуэль Умтити мог перейти в «Арсенал».

Лондонский клуб сделал официальное предложение о приобретении футболиста, однако тот отказался покидать «Камп Ноу».

Француз считает «Барселону» лучшим клубом в мире и рассчитывает на возвращение в стартовый состав после смены главного тренера.

  • В текущем сезоне Умтити провeл за «Барсу» 10 матчей.
  • Контракт игрока с каталонцами рассчитан до 2023 года.
  • Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.

Источник: Marca
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Барселона Арсенал Умтити Самуэль
Комментарии (3)
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mihail200606
1580567971
Ну в такой арсенал зачем идти то..
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DyadyaWel
1580583755
Пусть докажет состоятельность своих амбиций
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Cules2013
1580627121
По-моему, карьера Умтити в Барселоне окончена. Увы, но это так. Либо трансфер, либо пусть довольствуется лавкой. Виной тому тяжёлая травма или может ещё что, но нынешний Сэм - бледная тень того, кем он был раньше. Обидно, так классно начинал, мог стать новым Пике...
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