Marca: Умтити в январе отказал «Арсеналу»

Во время зимнего трансферного окна защитник «Барселоны» Самуэль Умтити мог перейти в «Арсенал».

Лондонский клуб сделал официальное предложение о приобретении футболиста, однако тот отказался покидать «Камп Ноу».

Француз считает «Барселону» лучшим клубом в мире и рассчитывает на возвращение в стартовый состав после смены главного тренера.