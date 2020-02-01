Marca: Умтити в январе отказал «Арсеналу»

Во время зимнего трансферного окна защитник «Барселоны» Самуэль Умтити мог перейти в «Арсенал».
Лондонский клуб сделал официальное предложение о приобретении футболиста, однако тот отказался покидать «Камп Ноу».
Француз считает «Барселону» лучшим клубом в мире и рассчитывает на возвращение в стартовый состав после смены главного тренера.
- В текущем сезоне Умтити провeл за «Барсу» 10 матчей.
- Контракт игрока с каталонцами рассчитан до 2023 года.
- Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.
Источник: Marca