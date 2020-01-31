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  • «Барселона» планировала арендовать Бакамбу, но отказала игроку, когда тот летел в Испанию

«Барселона» планировала арендовать Бакамбу, но отказала игроку, когда тот летел в Испанию

31 января 2020, 07:44
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«Барселона» отказалась от аренды нападающего «Бейджин Гуоань» Седрика Бакамбу, когда тот летел в столицу Каталонии, чтобы подписать контракт.

Конголезец и его клуб получили предложение каталонцев, после чего футболист вылетел из Сеула, где готовился с «Бейджин Гуоань» к матчу азиатской Лиги чемпионов.

Делая пересадку в Гонконге, спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль сообщил футболисту о том, что трансфер сорван.

Бакамбу иронично подтвердил историю в твиттере: «Transfermarkt, напишите в моей истории переходов «почти «Барселона», пожалуйста. Что ни делается, все к лучшему. Спасибо Богу за все. Увидимся в другой раз, Антуан Гризманн».

  • В начале 2018-го Бакамбу перешел из «Вильярреала» в «Бейджин Гуоань».
  • Китайский клуб заплатил 65 миллионов фунтов.
  • Этот трансфер стал самым крупным для африканских футболистов.

Источник: Catalunya Ràdio
Барселона Бейджин Гуоань Бакамбу Седрик
Комментарии (3)
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Lester84
1580447008
Коронавируса испугались чтоли?
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Barçist
1580465952
Если это решение тренера,то вообще отлично.Подписи ради подписей,зачем?Верх карьеры«Вильярреал»,сейчас в Китае,28 лет,француз-к Абидалю всё больше вопросов.
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Valeron2790
1580471928
Путалона одним словом, переобуваются как дешёвые проститутки.
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