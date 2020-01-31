«Барселона» планировала арендовать Бакамбу, но отказала игроку, когда тот летел в Испанию

«Барселона» отказалась от аренды нападающего «Бейджин Гуоань» Седрика Бакамбу, когда тот летел в столицу Каталонии, чтобы подписать контракт.
Конголезец и его клуб получили предложение каталонцев, после чего футболист вылетел из Сеула, где готовился с «Бейджин Гуоань» к матчу азиатской Лиги чемпионов.
Делая пересадку в Гонконге, спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль сообщил футболисту о том, что трансфер сорван.
Бакамбу иронично подтвердил историю в твиттере: «Transfermarkt, напишите в моей истории переходов «почти «Барселона», пожалуйста. Что ни делается, все к лучшему. Спасибо Богу за все. Увидимся в другой раз, Антуан Гризманн».
- В начале 2018-го Бакамбу перешел из «Вильярреала» в «Бейджин Гуоань».
- Китайский клуб заплатил 65 миллионов фунтов.
- Этот трансфер стал самым крупным для африканских футболистов.
Источник: Catalunya Ràdio