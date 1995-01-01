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    «Барселона» планировала арендовать Бакамбу, но отказала игроку, когда тот летел в Испанию

    «Барселона» отказалась от аренды нападающего «Бейджин Гуоань» Седрика Бакамбу, когда тот летел в столицу Каталонии, чтобы подписать контракт.

    Конголезец и его клуб получили предложение каталонцев, после чего футболист вылетел из Сеула, где готовился с «Бейджин Гуоань» к матчу азиатской Лиги чемпионов.

    Делая пересадку в Гонконге, спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль сообщил футболисту о том, что трансфер сорван.

    Бакамбу иронично подтвердил историю в твиттере: «Transfermarkt, напишите в моей истории переходов «почти «Барселона», пожалуйста. Что ни делается, все к лучшему. Спасибо Богу за все. Увидимся в другой раз, Антуан Гризманн».

    • В начале 2018-го Бакамбу перешел из «Вильярреала» в «Бейджин Гуоань».
    • Китайский клуб заплатил 65 миллионов фунтов.
    • Этот трансфер стал самым крупным для африканских футболистов.

    Источник: Catalunya Ràdio

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1770

      alarm 2 минуты назад

      выяснилось, что он мог контактировать с тарасовскими зулусами и быть носителем дезеувщины - вот и развернули в последний момент бакамбу)

      0
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      Рейтинг: +4713

      Lester84 54 минуты назад

      Коронавируса испугались чтоли?

      0
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