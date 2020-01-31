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  • Дебют Фернандеша в «Манчестер Юнайтед» намечен на завтра в матче с «Вулверхэмптоном»

Дебют Фернандеша в «Манчестер Юнайтед» намечен на завтра в матче с «Вулверхэмптоном»

31 января 2020, 00:28

Полузащитник Бруну Фернандеш должен дебютировать за «Манчестер Юнайтед» завтра, 1 февраля, в матче 25-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона», информирует твиттер Transfer News Live со ссылкой на британское издание The Telegraph.

Ранее Фернандеш рассказал, что является болельщиком «Юнайтед». По мнению главного тренера Уле-Гуннара Сульшера, португалец – «фантастическое пополнение».

  • Ранее сообщалось, что «МЮ» заплатит за Фернандеша 55+25 миллионов евро.
  • Сам игрок будет зарабатывать 6 миллионов в год.
  • На полузащитника также претендовала «Барселона».

Источник: твиттер Transfer News Live
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон Фернандеш Бруну
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