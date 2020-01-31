Дебют Фернандеша в «Манчестер Юнайтед» намечен на завтра в матче с «Вулверхэмптоном»

Полузащитник Бруну Фернандеш должен дебютировать за «Манчестер Юнайтед» завтра, 1 февраля, в матче 25-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона», информирует твиттер Transfer News Live со ссылкой на британское издание The Telegraph.
Ранее Фернандеш рассказал, что является болельщиком «Юнайтед». По мнению главного тренера Уле-Гуннара Сульшера, португалец – «фантастическое пополнение».
- Ранее сообщалось, что «МЮ» заплатит за Фернандеша 55+25 миллионов евро.
- Сам игрок будет зарабатывать 6 миллионов в год.
- На полузащитника также претендовала «Барселона».
Источник: твиттер Transfer News Live