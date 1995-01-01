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    Дебют Фернандеша в «Манчестер Юнайтед» намечен на завтра в матче с «Вулверхэмптоном»

    Полузащитник Бруну Фернандеш должен дебютировать за «Манчестер Юнайтед» завтра, 1 февраля, в матче 25-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона», информирует твиттер Transfer News Live со ссылкой на британское издание The Telegraph.

    Ранее Фернандеш рассказал, что является болельщиком «Юнайтед». По мнению главного тренера Уле-Гуннара Сульшера, португалец – «фантастическое пополнение».

    • Ранее сообщалось, что «МЮ» заплатит за Фернандеша 55+25 миллионов евро.
    • Сам игрок будет зарабатывать 6 миллионов в год.
    • На полузащитника также претендовала «Барселона».

    Источник: твиттер Transfer News Live

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