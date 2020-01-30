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  • Бруну Фернандеш: «Любовь к «Манчестер Юнайтед» началась, когда я смотрел игру Роналду. Ради трофеев отдам все»

Бруну Фернандеш: «Любовь к «Манчестер Юнайтед» началась, когда я смотрел игру Роналду. Ради трофеев отдам все»

30 января 2020, 23:39
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал трансфер. Англичане купили игрока у португальского «Спортинга».

«Моя любовь к «Юнайтед» началась тогда, когда я смотрел игру Криштиану Роналду. С тех пор я стало большим поклонником клуба. Играть за него – невероятно. Я упорно работал, чтобы прийти к этому. Обещаю болельщикам, что отдам все ради успеха и трофеев», – сказал португалец.

  • Ранее сообщалось, что «МЮ» заплатит за Фернандеша 55+25 миллионов евро.
  • Сам игрок будет зарабатывать 6 миллионов в год.
  • На полузащитника также претендовала «Барселона».

Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Манчестер Юнайтед Спортинг Фернандеш Бруну
Комментарии (3)
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jengais
1580417344
Красавчик!
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Ronko
1580424176
Пишите в новостях о трансферах возраст игрока.
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mihail200606
1580443251
В мю Кристина ныряла безбожно...
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