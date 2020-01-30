Бруну Фернандеш: «Любовь к «Манчестер Юнайтед» началась, когда я смотрел игру Роналду. Ради трофеев отдам все»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал трансфер. Англичане купили игрока у португальского «Спортинга».

«Моя любовь к «Юнайтед» началась тогда, когда я смотрел игру Криштиану Роналду. С тех пор я стало большим поклонником клуба. Играть за него – невероятно. Я упорно работал, чтобы прийти к этому. Обещаю болельщикам, что отдам все ради успеха и трофеев», – сказал португалец.