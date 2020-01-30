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    Бруну Фернандеш: «Любовь к «Манчестер Юнайтед» началась, когда я смотрел игру Роналду. Ради трофеев отдам все»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал трансфер. Англичане купили игрока у португальского «Спортинга».

    «Моя любовь к «Юнайтед» началась тогда, когда я смотрел игру Криштиану Роналду. С тех пор я стало большим поклонником клуба. Играть за него – невероятно. Я упорно работал, чтобы прийти к этому. Обещаю болельщикам, что отдам все ради успеха и трофеев», – сказал португалец.

    • Ранее сообщалось, что «МЮ» заплатит за Фернандеша 55+25 миллионов евро.
    • Сам игрок будет зарабатывать 6 миллионов в год.
    • На полузащитника также претендовала «Барселона».

    Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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    30.01.2020 23:39
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