«Шеффилд Юнайтед» за 22 миллиона купил полузащитника Берге. Это самый дорогой трансфер в истории клуба

Опорный полузащитник бельгийского «Генка» Сандер Берге продолжит карьеру в «Шеффилд Юнайтед». По сведениям William Hill, англичане заплатили за норвежца 22 миллиона фунтов стерлингов. Это самая дорогая сделка в истории клуба.
21-летний хавбек играл в Бельгии с января 2017 года. «Генк» три года назад купил футболиста за 2 миллиона евро.
- Берге в текущем сезоне чемпионата Бельгии провел 23 матча, забил четыре гола.
- Игрок выступает за сборную Норвегии.
- «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ идет на восьмом месте.
Источник: Transfermarkt