Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    2 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    3 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?

    «Шеффилд Юнайтед» за 22 миллиона купил полузащитника Берге. Это самый дорогой трансфер в истории клуба

    Опорный полузащитник бельгийского «Генка» Сандер Берге продолжит карьеру в «Шеффилд Юнайтед». По сведениям William Hill, англичане заплатили за норвежца 22 миллиона фунтов стерлингов. Это самая дорогая сделка в истории клуба.

    21-летний хавбек играл в Бельгии с января 2017 года. «Генк» три года назад купил футболиста за 2 миллиона евро.

    • Берге в текущем сезоне чемпионата Бельгии провел 23 матча, забил четыре гола.
    • Игрок выступает за сборную Норвегии.
    • «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ идет на восьмом месте.

    Источник: Transfermarkt

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:22
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81436
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75303
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru