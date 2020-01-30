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  • «Шеффилд Юнайтед» за 22 миллиона купил полузащитника Берге. Это самый дорогой трансфер в истории клуба

«Шеффилд Юнайтед» за 22 миллиона купил полузащитника Берге. Это самый дорогой трансфер в истории клуба

30 января 2020, 22:22

Опорный полузащитник бельгийского «Генка» Сандер Берге продолжит карьеру в «Шеффилд Юнайтед». По сведениям William Hill, англичане заплатили за норвежца 22 миллиона фунтов стерлингов. Это самая дорогая сделка в истории клуба.

21-летний хавбек играл в Бельгии с января 2017 года. «Генк» три года назад купил футболиста за 2 миллиона евро.

  • Берге в текущем сезоне чемпионата Бельгии провел 23 матча, забил четыре гола.
  • Игрок выступает за сборную Норвегии.
  • «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ идет на восьмом месте.

Источник: Transfermarkt
Англия. Премьер-лига Бельгия. Про-Лига Шеффилд Юнайтед Генк Берге Сандер
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