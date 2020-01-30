«Шеффилд Юнайтед» за 22 миллиона купил полузащитника Берге. Это самый дорогой трансфер в истории клуба

Опорный полузащитник бельгийского «Генка» Сандер Берге продолжит карьеру в «Шеффилд Юнайтед». По сведениям William Hill, англичане заплатили за норвежца 22 миллиона фунтов стерлингов. Это самая дорогая сделка в истории клуба.

21-летний хавбек играл в Бельгии с января 2017 года. «Генк» три года назад купил футболиста за 2 миллиона евро.