Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    2 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    3 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?

    Кашшаи: «Даже с помощью реформ и моего вклада в развитие судейства мы не сможем полностью исключить ошибки арбитров»

    Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи рассказал о своих задачах на новой должности.

    «В каждой стране у судей негативный имидж. И у меня две главные задачи. Первая – подготовка и развитие топ-арбитров. Это приоритет. Потому проведем ряд реформ вместе с судейским комитетом и РФС. Я здесь, чтобы, используя европейский подход и мой опыт, готовить судей. Вторая задача — нужно находить и развивать резервы, искать рефери в регионах, привлекать молодых людей в судейство. Нужно создавать судьям положительный имидж, иначе мало кому захочется становиться арбитром.

    Конечно, даже с помощью реформ и моего вклада в развитие судейства мы не сможем полностью исключить ошибки арбитров. Это слово, «ошибка», я уже знаю, как произносить по-русски. Понимаю, что придется его часто использовать в ближайшие недели и месяцы. Но главное — сделать все, чтобы число этих ошибок уменьшилось. Да, сложно. Но у нас есть способ их уменьшить», – сказал Кашшаи.

    • Александр Егоров покинул пост руководителя департамента судейства РФС 27 декабря.
    • 9 января на его место назначили венгра Кашшаи.

    Кашшаи – о назначении в РФС: «Даже не думал, что федерация такой престижной страны будет меня рассматривать»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:42
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81434
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75277
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru