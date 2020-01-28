Кашшаи: «Даже с помощью реформ и моего вклада в развитие судейства мы не сможем полностью исключить ошибки арбитров»

Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи рассказал о своих задачах на новой должности.

«В каждой стране у судей негативный имидж. И у меня две главные задачи. Первая – подготовка и развитие топ-арбитров. Это приоритет. Потому проведем ряд реформ вместе с судейским комитетом и РФС. Я здесь, чтобы, используя европейский подход и мой опыт, готовить судей. Вторая задача — нужно находить и развивать резервы, искать рефери в регионах, привлекать молодых людей в судейство. Нужно создавать судьям положительный имидж, иначе мало кому захочется становиться арбитром.

Конечно, даже с помощью реформ и моего вклада в развитие судейства мы не сможем полностью исключить ошибки арбитров. Это слово, «ошибка», я уже знаю, как произносить по-русски. Понимаю, что придется его часто использовать в ближайшие недели и месяцы. Но главное — сделать все, чтобы число этих ошибок уменьшилось. Да, сложно. Но у нас есть способ их уменьшить», – сказал Кашшаи.

Александр Егоров покинул пост руководителя департамента судейства РФС 27 декабря.

покинул пост руководителя департамента судейства РФС 27 декабря. 9 января на его место назначили венгра Кашшаи.

Кашшаи – о назначении в РФС: «Даже не думал, что федерация такой престижной страны будет меня рассматривать»