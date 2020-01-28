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  • Кашшаи: «Даже с помощью реформ и моего вклада в развитие судейства мы не сможем полностью исключить ошибки арбитров»

Кашшаи: «Даже с помощью реформ и моего вклада в развитие судейства мы не сможем полностью исключить ошибки арбитров»

28 января 2020, 14:42
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Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи рассказал о своих задачах на новой должности.

«В каждой стране у судей негативный имидж. И у меня две главные задачи. Первая – подготовка и развитие топ-арбитров. Это приоритет. Потому проведем ряд реформ вместе с судейским комитетом и РФС. Я здесь, чтобы, используя европейский подход и мой опыт, готовить судей. Вторая задача — нужно находить и развивать резервы, искать рефери в регионах, привлекать молодых людей в судейство. Нужно создавать судьям положительный имидж, иначе мало кому захочется становиться арбитром.

Конечно, даже с помощью реформ и моего вклада в развитие судейства мы не сможем полностью исключить ошибки арбитров. Это слово, «ошибка», я уже знаю, как произносить по-русски. Понимаю, что придется его часто использовать в ближайшие недели и месяцы. Но главное — сделать все, чтобы число этих ошибок уменьшилось. Да, сложно. Но у нас есть способ их уменьшить», – сказал Кашшаи.

  • Александр Егоров покинул пост руководителя департамента судейства РФС 27 декабря.
  • 9 января на его место назначили венгра Кашшаи.

Кашшаи – о назначении в РФС: «Даже не думал, что федерация такой престижной страны будет меня рассматривать»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Кашшаи Виктор
Комментарии (1)
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bset
1580216766
Все совершают ошибки, это нормально. Вопрос в том, что какие-то решения принимались специально в угоду одной из сторон, где-то хамство со стороны судей в ответ на критику, ну и коррупция на всех уровнях. Вот если это подавить удастся, мы редкие ошибки будем воспринимать спокойно.
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