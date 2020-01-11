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  • Кашшаи – о назначении в РФС: «Даже не думал, что федерация такой престижной страны будет меня рассматривать»

Кашшаи – о назначении в РФС: «Даже не думал, что федерация такой престижной страны будет меня рассматривать»

11 января 2020, 22:15
5

Новый глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи (Венгрия) прокомментировал назначение. Венгр, по его словам, будет стремиться выводить российских арбитров на европейский уровень.

«Даже не мечтал, что по окончании активной судейской карьеры сразу получу серьезную должность. Даже не думал, что федерация такой престижной страны будет меня рассматривать. Моя цель – вывести на уровень еврокубков как можно большее количество российских судей. Хочу передать опыт и вдохновить молодых людей», – цитирует Кашшаи Nemzeti Sport.

  • Ранее департамент судейства возглавлял Александр Егоров, который был назначен на должность в мае 2018 года.
  • В сентябре более половины клубов РПЛ выразили недовольство работой Егорова.
  • РФС объявил об отставке Егорова в конце декабря.

Источник: Nemzeti Sport
Россия. Премьер-лига Кашшаи Виктор
Комментарии (5)
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Axe111
1578799515
ЛОЛ
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portero
1578808961
получил тепленькое, доходное местечко. конечно счастлив и будет петь дифирамбы ....
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Томик
1578810058
Даже в такой простой схеме кто-то заработал, скорее всего.
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zigbert
1578926781
Даже если немного улучшится работа судей ,будет для него успехом.
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