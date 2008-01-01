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    Кашшаи – о назначении в РФС: «Даже не думал, что федерация такой престижной страны будет меня рассматривать»

    Новый глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи (Венгрия) прокомментировал назначение. Венгр, по его словам, будет стремиться выводить российских арбитров на европейский уровень.

    «Даже не мечтал, что по окончании активной судейской карьеры сразу получу серьезную должность. Даже не думал, что федерация такой престижной страны будет меня рассматривать. Моя цель – вывести на уровень еврокубков как можно большее количество российских судей. Хочу передать опыт и вдохновить молодых людей», – цитирует Кашшаи Nemzeti Sport.

    • Ранее департамент судейства возглавлял Александр Егоров, который был назначен на должность в мае 2018 года.
    • В сентябре более половины клубов РПЛ выразили недовольство работой Егорова.
    • РФС объявил об отставке Егорова в конце декабря.

    Источник: Nemzeti Sport

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