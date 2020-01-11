Кашшаи – о назначении в РФС: «Даже не думал, что федерация такой престижной страны будет меня рассматривать»

Новый глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи (Венгрия) прокомментировал назначение. Венгр, по его словам, будет стремиться выводить российских арбитров на европейский уровень.

«Даже не мечтал, что по окончании активной судейской карьеры сразу получу серьезную должность. Даже не думал, что федерация такой престижной страны будет меня рассматривать. Моя цель – вывести на уровень еврокубков как можно большее количество российских судей. Хочу передать опыт и вдохновить молодых людей», – цитирует Кашшаи Nemzeti Sport.