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    «СЭ»: вопрос с будущим Кокорина решится 29 января

    Судьба нападающего «Зенита» Александра Кокорина решится в ближайшую среду, пишет «Спорт-Экспресс».

    По информации источника, футболист по-прежнему отказывается уходить в аренду в «Сочи».

    Главный тренер петербургской команды Сергей Семак позицию также не изменил – он рассчитывает на 28-летнего форварда во второй части сезона.

    • «Сочи» объявил об аренде Кокорина в прошлый вторник.
    • Несмотря на это, игрок остался на сборе «Зенита» в Катаре и даже принял участие в двух товарищеских матчах.

    Медведев: «Будущее Кокорина? Про него не буду ничего говорить»

    Отчим Кокорина: «Александр не поехал на второй сбор с «Сочи»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:53
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1373

      solodealer 8 минут назад

      ПОЗОРИЩЕ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +649

      Питерский князь 18 минут назад

      А почему начальство так хочет избавиться от хорошего напа?
      Они, что враги сами себе?
      Пусть, лучше Шатова задвинут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +866

      afw13 40 минут назад

      когда уже эта санта-барбара закончится, зaдoлбaли...

      0
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      Рейтинг: +7903

      alex1951 1 час назад

      Затрахали.....только и слышно Кокорин,кокоша,кока....
      Он чьто,папа Римский? Пуп земли?
      Сопливые ,никчемные журналюги.....
      Кто бы не пукнул - уже сенсация!

      1
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      Рейтинг: +4821

      paracetamol 1 час назад

      Коку надо наигрывать в команде Питера, а спасение утопающих - дело самих утопающих. Делаша Медведева - в отставку!

      1
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      Рейтинг: +1373

      solodealer > paracetamol 7 минут назад

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