«СЭ»: вопрос с будущим Кокорина решится 29 января

Судьба нападающего «Зенита» Александра Кокорина решится в ближайшую среду, пишет «Спорт-Экспресс».

По информации источника, футболист по-прежнему отказывается уходить в аренду в «Сочи».

Главный тренер петербургской команды Сергей Семак позицию также не изменил – он рассчитывает на 28-летнего форварда во второй части сезона.

«Сочи» объявил об аренде Кокорина в прошлый вторник.

Несмотря на это, игрок остался на сборе «Зенита» в Катаре и даже принял участие в двух товарищеских матчах.

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