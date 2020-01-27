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«СЭ»: вопрос с будущим Кокорина решится 29 января

27 января 2020, 21:53
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Судьба нападающего «Зенита» Александра Кокорина решится в ближайшую среду, пишет «Спорт-Экспресс».

По информации источника, футболист по-прежнему отказывается уходить в аренду в «Сочи».

Главный тренер петербургской команды Сергей Семак позицию также не изменил – он рассчитывает на 28-летнего форварда во второй части сезона.

  • «Сочи» объявил об аренде Кокорина в прошлый вторник.
  • Несмотря на это, игрок остался на сборе «Зенита» в Катаре и даже принял участие в двух товарищеских матчах.

Медведев: «Будущее Кокорина? Про него не буду ничего говорить»

Отчим Кокорина: «Александр не поехал на второй сбор с «Сочи»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр
Комментарии (4)
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paracetamol
1580151653
Коку надо наигрывать в команде Питера, а спасение утопающих - дело самих утопающих. Делаша Медведева - в отставку!
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alex1951
1580153338
Затрахали.....только и слышно Кокорин,кокоша,кока.... Он чьто,папа Римский? Пуп земли? Сопливые ,никчемные журналюги..... Кто бы не пукнул - уже сенсация!
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Мага 13
1580154640
когда уже эта санта-барбара закончится, зaдoлбaли...
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